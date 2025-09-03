Escuinapa celebra su 110 aniversario con torneo de carambola y homenaje a ‘Chacalillas’

ESCUINAPA._ En el marco del 110 aniversario de la municipalización de Escuinapa, el H. Ayuntamiento ha preparado una serie de actividades conmemorativas, entre las que destaca el Torneo de Carambola “Gran Copa de la Municipalización”, un evento deportivo que busca reunir a la comunidad en torno al billar y rendir homenaje póstumo a uno de sus máximos exponentes: Javier Rodríguez, mejor conocido como “Chacalillas”.

El torneo se llevará a cabo el viernes 6 de septiembre en el tradicional Billar “El Cabezón”, punto de encuentro de generaciones de aficionados a esta disciplina. La jornada iniciará con el registro de participantes entre las 12:30 y las 13:30 horas, mientras que el arranque oficial de los duelos está programado para las 14:00 horas.

La inscripción tendrá un costo de 250 pesos por jugador, y se ha anunciado una bolsa garantizada de 2 mil pesos para los ganadores, lo que promete una competencia de alto nivel entre los participantes.

Más allá del aspecto competitivo, el evento tiene un fuerte componente emocional. Javier Rodríguez “Chacalillas” fue un referente del billar en Escuinapa, reconocido por su destreza, carisma y por haber formado a numerosos jugadores locales. Su legado será recordado en esta edición especial del torneo, que busca honrar su memoria y mantener viva la pasión por el deporte que tanto amó.

El Ayuntamiento ha extendido la invitación a toda la ciudadanía para que asista y forme parte de esta celebración, que combina deporte, tradición y reconocimiento.

Los organizadores esperan una nutrida participación y un ambiente de camaradería, en el que el espíritu de “Chacalillas” estará presente en cada jugada. El billar, como símbolo de encuentro y destreza, se convierte así en el vehículo perfecto para celebrar los 110 años de Escuinapa como municipio.