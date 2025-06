En la columna cervical existen personas que hacen movimiento bruscos (truenan las cervicales), donde aparentemente no pasa nada “según el individuo”, pero como es procedimiento a ciegas, esto puede ocasionar alteraciones.

Amigo lector de Noroeste, usted qué importancia le da a su cuerpo, porque cada estructura “sirve para algo”, pero en ocasiones le damos importancia a lo que más necesitamos, esto es un error, porque por algo están ahí, un ejemplo de esto es el vello y pelo, que es cortado o depilado, que a lo mejor por limpieza son retirados, otro ejemplo son las uñas, estas debido a la falta de trabajo “rudo” de manos y pies. Estas alteraciones “fisiológicas” hasta el momento no se ha demostrado alteración alguna, pero en la columna cervical existen personas que hacen movimiento bruscos (truenan las cervicales), donde aparentemente no pasa nada “según el individuo”, pero como es procedimiento a ciegas, esto puede ocasionar alteraciones como atrapamiento nervioso y dar sintomatologías propias de las raíces nerviosas.

Dentro de las posibles alteraciones y su causa a nivel de columna cervical está el latigazo, el cual, puede ser anterior/posterior o viceversa y lateral, y puede manifestarse según sea el grado del daño, por ejemplo en el choque automovilístico por alcance y dar el movimiento brusco de cervicales puede causar contractura muscular y esta hace que la columna cervical se rectifique, lo que se manifestará por dolor e incomodidad al movimiento fisiológico de columna.

La columna vertebral entre sus vértebras tiene el anillo intervertebral, este anillo está compuesto por cinco anillos donde el primer anillo es agua, el segundo proteoglicanos, tercero, cuarto y quinto, está compuesto por colágeno tipo I y II, es aquí la importancia que ante cualquier alteración o patología de columna conozcamos la fisiología, y así poder entender la fisiopatología y poder indicar el manejo.

El esguince cervical, al igual que en otras articulaciones, entre más agudo sea el manejo, mejor será el pronóstico. Al momento de la lesión se deben tomar medidas como es el reposo de la parte afectada, usando inmovilizadores o adaptar uno en el momento para no causar más daño (recuerde, si sabe hacerlo hágalo, pero si no, mejor pida ayuda, de ese modo estará ayudando más al lesionado) y así trasladarlo al servicio médico de urgencias médicas, donde se tratará acorde al grado de lesión y diagnóstico de certeza, este último es primordial, porque al instalar el tratamiento y el paciente sea disciplinado para con el mismo su pronóstico será mejor.

Etiología. La causa de los esguinces cervicales son multifactoriales, pero su biomecánica se da por el movimiento exagerado de la columna cervical, pudiendo ocasionar contractura muscular, daño al anillo intervertebral y raíces nerviosas.

Sintomatología. Este se va a manifestar por dolor, incapacidad para el movimiento fisiológico, incapacidad o disminución de la capacidad para realzar actividades de la vida diaria por consecuentes actividades de trabajo y deportivas.

El diagnóstico de esquince cervical se hace tanto por la clínica como por estudios de gabinete, de entrada se le indican rayos X, donde se pueden observar diferentes alteraciones como es la rectificación de cervicales, en ocasiones la curvatura normal de esta, se pierde o hace una curvatura contraria a lo que fisiológicamente es la columna, lo que junto con la contractura muscular dará la sintomatología como tal, y la ocasionada por la complicaciones de las raíces nerviosas, también se indica la resonancia magnética, en esta se verá el daño a anillos intervertebrales que van desde el abombamiento hasta las hernias de disco. Todo daño que reporte la resonancia (abombamiento, hernia, estenosis etcétera) debe ser tratado por el neurólogo donde puede hacer equipo con el traumatólogo, medicina física y rehabilitación, donde este equipo trabajará para resolver la lesión.

Tratamiento. El manejo del esguince cervical en su gran mayoría de no existir complicaciones es no invasivo y conservador, pero cuando existen complicaciones el manejo cambia y será el médico tratante quien decide quién interviene para el tratamiento. El manejo conservador se inicia de ser posible desde el momento que se produce la lesión. Mientras el manejo quirúrgico dependerá de que si hay o no hay complicaciones secundarias.