Esguince de tobillo

Es cierto que las articulaciones son parte del sistema músculo esquelético, y se les debe de cuidar de no exagerar los movimientos de la misma, porque cuando se da más allá de su arco de movimiento fisiológico esta puede sufrir lesión

Amigo lector de Noroeste, las articulaciones por grandes o chicas que estas sean, todas tienen su componente cápsulas ligamentario, el cual es parte importante en la estabilidad de la articulación.

Es cierto que las articulaciones son parte del sistema músculo esquelético, y se les debe de cuidar de no exagerar los movimientos de la misma, porque cuando se da más allá de su arco de movimiento fisiológico esta puede sufrir lesión que va desde primer grado hasta tercero o cuarto grado, todo va a depender de la escuela donde se estudie.

Las articulaciones no solo cuentan con tejido blando, sino también con tejido duro que es el óseo, y será el hueso una parte fundamental en el funcionamiento fisiológico de esta estructura.

El ser humano como tal es propenso a sufrir lesiones en las articulaciones, y su frecuencia va a ser, de acuerdo a la articulación solicitada. Existen actividades de la vida diaria que llevan a la lesión según sea la actividad y la articulación más solicitada, en lo deportivo también va a depender la disciplina deportiva y las articulaciones solicitadas para la frecuencia en las lesiones, esto no quiere decir que otras articulaciones no se vayan a lesionar, sí se lesionan, pero son menos frecuentes.

Entre mayor sea la edad del individuo, puede ser mayor la predisposición a sufrir la lesión. Recordemos que el tendón y el ligamento más o menos tienen la misma composición fisiológica, 68% de agua, 30% de colágeno y un 2% elastina, y si a mayor edad se consume menos agua, esto hace que los tendones seas más rígidos, lo que los hace menos elásticos, y si no se hace un calentamiento a conciencia luego entonces serán blanco de lesiones.

El tobillo es una articulación que igual tiene su componente cápsulo ligamentario, esta articulación es una de las más lesionables en cualquier actividad, ya sea de la actividad de la vida diaria como en lo deportivo. Está compuesta por la tibia, peroné, calcáneo y el astrágalo, que junto con el componente cápsulo ligamentario van a ser parte del tobillo.

Esta estructura tiene una función, que junto con la rodilla son articulaciones de carga, y a más velocidad ande el individuo, la carga es mayor, ya que los humanos al ir caminando por una parte plana su peso se multiplica tres veces, pero si corre y de bajada el peso se multiplica hasta diez veces, esto hace que rodillas y tobillo tengan un soporte de carga alto.

Y si sabemos que durante una actividad deportiva o no, pero claro la deportiva es más, el tobillo no tiene un función uniforme, sino que se realizan movimientos de direcciones y forzando la articulación, esto “puede” hacer que tendones y ligamentos sean solicitados por encima de su elasticidad fisiológica, esto lleva a que tanto el tejido blando como el óseo tengan cierto riesgo de lesión, y es así como es una estructura de las más lesionadas en los esguinces, no solamente de tobillo, sino de otras articulaciones, y será el grado de lesión en el tendón el que nos va a dar el grado de lesión del esguince.

Por ejemplo, el esguince de primer grado es cuando los tendones solo sufren distensión sin comprometer la fisiología del mismo, el lesionado solo refiere malestar en la zona, pero con tratamiento oportuno se vuelve a la actividad en un máximo de 72 horas.

El esguince de segundo grado en este, la sintomatología es más importante, hay hematoma y de tratarse adecuadamente el manejo dura de dos a seis semanas, cuando es de tercer o de “cuarto” grado y si se acompaña de avulsión el manejo es quirúrgico.

Los esguinces de tobillo los más frecuentes son los de primer y segundo grado, estos si son tratados en forma aguda su pronóstico es bueno, siempre de primera intención se inmoviliza, hielo y aines, y reposo relativo. Cuídese.