Busca seguir creciendo en espacios deportivos

González Zataráin quiere mantener la creación y rehabilitación de más campos deportivos.

“El propósito es seguir creciendo en más espacios deportivos, le he dicho a Fabiola (Verde) y ella lo trae muy claro, que no importa que no sea con las medidas reglamentarias, lo importante es que los niños y los jóvenes tengan espacios deportivos dónde practicar y entrenar.