Esperan 500 participantes al Medio Maratón de San Sebastián, en Concordia

Esperan 500 participantes al 42 Medio Maratón de San Sebastián y un millón de pesos en derrama económica.

Del 11 al 16 de enero de 2026, además de celebrar al santo patrono, se alistan para atraer turismo nacional e internacional a Concordia, informó Celia Jáuregui, subsecretaria de planeación e inversión de la Sectur en conferencia de prensa.

“Esto es en el marco de las fiestas de San Sebastián, del 11 al 16. Exactamente, empiezan ellos con las celebraciones el día 11, terminando el día 16 y de ahí es la carrera”, agregó.

Y estimó que este año, el medio Maratón busca registrar a más de 500 runes del país, Canadá, Estados Unidos y Kenia para competir por una millonaria bolsa de premios.

El evento deportivo abrirá el domingo 11 de enero las fiestas tradicionales del santo patrono de la Villa de San Sebastián, Concordia, para terminar el 16 de enero con la quema del emblemático castillo.

La subsecretaria destacó que los eventos deportivos dinamizan a los municipios porque mueven visitantes y derrama económica y Concordia no será la excepción.

“Estamos muy contentos en la Secretaría de Turismo y a nombre de la Secretaria Mireya les hacemos una súper atenta y cordial invitación para que se animen a inscribirse en este próximo y ya tradicional, legendario Medio Maratón de San Sebastián”.

Se trata de una competencia de 42 años llevándose a cabo, por lo tanto es un evento ya muy importante entre los sinaloenses, pero también a nivel nacional e internacional.

“Como nos acaban de compartir nuestros amigos de Concordia, que llega a haber participantes internacionales también. Hablaron de alrededor de 500 a 600 participantes y de nacionalidades, escuché de Canadá y Estados Unidos y de Kenia creo que dijeron también”.

La directora de turismo Jasaret Álvarez, agregó que en la Villa de San Sebastián se estima que la presencia del turismo deportivo ocupe del 80 a 90 por ciento de los cuartos de hotel y beneficios en general porque hay celebración legendaria del pueblo.

“Más adelante les daremos a conocer todo lo que es la feria San Sebastián, pero como cae en fechas del Santo Patrono la gente también va a quedarse toda la semana, así que sí se nos llena”.

Por su parte, la directora de Turismo de Concordia, informó que la llegada de corredores y acompañantes permitirá beneficiar de manera directa a hoteles, hostales, restaurantes y comercios locales de San Sebastián, pero también a Concordia.

La carrera cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, como cada año por sus lineamientos de seguridad, hidratación y logística requeridos.

Las categorías serán por distancias: de 21, 10 y 5 kilómetros, con una bolsa de premiación de 200 mil pesos.

La convocatoria estará abierta desde ya y hasta el 10 de enero de 2026.