CULIACÁN._ La función “La Primera del Año” de JD Promotions se acerca y tendrá el retorno a los encordados de Héctor Escobar, noche boxística pactada para el próximo viernes 22 de marzo en el Salón Figlostase como parte de la Temporada 2024 y donde el pugilista culichi buscará retornar al camino de la victoria.

Héctor Escobar Bustamante sabe que necesita regresar a los planos grandes del boxeo y para ello ha cambiado una serie de actividades en su preparación, buscando mejorar y seguir fortaleciendo su estilo.

“Muy bien, una preparación muy buena y un poco diferente, ya que me integré al equipo del Profe ‘Panda’ (Jay Najar) en Toluca, en la altura de Jiquipilco, siendo una preparación muy fuerte, algo que no había trabajado y me siento muy bien, estamos en la etapa fuerte para la pelea del 22 de marzo”, señaló.