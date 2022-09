“Para el cierre de este año, espero peleas duras y me estoy preparando muy fuerte, voy a empezar a pelear a ocho rounds y me gustaría hacer dos o tres peleas más en lo que resta del año, y claro, victorias y peleas muy buenas, pero trabajar duro para la victoria”, mencionó el joven pugilista.

En relación a sus trabajos previos al evento, el popular “Chapito” sabe que hay aspectos por mejorar y por ello ha mantenido sus entrenamientos.

“He trabajado mucho en mi preparación, en mi defensa y pegada, estoy trabajando mucho la fuerza y un buen boxeo, creo que se va a notar en esta siguiente pelea”, agregó el culichi de 23 años.

Por último, el peleador invicto tiene foja de 8-0-0 con 3 KO’s y le dedica su siguiente pelea a todos los que lo apoyan en una carrera que marcha como imbatible y espera mantenerla en esa forma.

“Yo le dedico mucho mi pelea a las personas que me apoyan, en especial a mis patrocinadores, a mi familia, amigos, gracias por estar ahí conmigo, también gracias a los fans y a la gente que me sigue al estar pendiente de mi carrera, que no se pierdan este cierre del año, esta pelea del 30 de septiembre y de ahí en adelante vendrán peleas muy buenas para mí”, finalizó.