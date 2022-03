“Ya estamos en pláticas, ya estamos en eso, el Alcalde Químico y toda la gente que me acompaña estamos decididos a poder traernos para la ciudad el CUM , lo que es el C entro de Usos Múltiples ”, reconoció Benítez Torres.

El Presidente Municipal externó que desconoce la versión que leyó en la prensa en relación a que sí se le otorgaba el CUM por parte de Gobierno del Estado , pero éste no invertiría nada en ese inmueble .

“El Gobernador dijo, porque lo leí en la prensa, no sé si haya dicho eso el Gobernador, pero al menos lo leí en la prensa, entonces dijo que sí me lo podía dar, pero que no iba a invertir ni un cinco en ese ‘elefante blanco’ que se construyó, y nosotros, la ciudad, podemos y queremos rescatarlo para los mazatlecos”.