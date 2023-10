El “Feroz” va por su séptima pelea en su palmarés, en el cual se encuentra con una foja de 6-1, con un nocaut.

Acerca de su rival, el mazatleco externó que hay que siempre estar bien preparado y nunca menospreciar a nadie.

“Nuestro rival es de experiencia, no todas sus peleas son ganadas, pero espero que venga bien preparado, porque son rivales que me exigen mucho, que saquen recursos que no sabía que tenía, y estamos listos para la pelea”.