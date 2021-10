“Me siento bien contento y motivado, ansioso por volver al ring después de tanto tiempo sin pelear y ahora esta pelea contra Gabriel García, que no va a ser nada fácil porque lo he visto pelear y es un boxeador fuerte, rápido. Sé que no va a estar fácil, pero miedo no le tenemos a nadie y creo que nos avisaron a muy buen tiempo para ajustarle un poquito más al gimnasio y a las corridas para dar una buena pelea este 5 de noviembre”, mencionó el hijo del popular “Chino” Rivera.

Con foja de 4-1-0, Rivera Jr. sabe que su rival en turno no será nada sencillo, pero se muestra optimista por este gran reto en su carrera como profesional.

“Desde que nos dijeron el nombre, me dijo mi papá: ‘¿La agarramos?’, ‘¡Hay que agarrarla!’, le dije. Estas peleas son con las que se gana el respeto de la gente, que lo reconocen a uno ganándole a estos peleadores fuertes, creo que estamos haciendo una muy buena preparación para salir avante en esta pelea y que la victoria se quede aquí en casa. Sé que no es un rival nada fácil, será una pelea dura, fuerte, pero nos avisaron a muy buen tiempo para dar una muy buena pelea arriba del ring, que primeramente Dios, la victoria se quede de este lado”, agregó.

Por último, el pugilista de 20 años le dejó un mensaje a toda la gente que lo respalda en cada pelea y espera seguir contando con su apoyo este 5 de noviembre.

“Le mando un saludo a toda mi familia, mis patrocinadores y amigos que siempre me están apoyando, a toda la gente de Culiacán que se toma el tiempo de asistir a las funciones, vayan porque va a ser una muy buena pelea, se van a ir con un buen saborcito de boca porque será una guerra arriba del ring”.