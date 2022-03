“Muy agradecido y muy contento por la oportunidad, ansioso de estar en ring y muy feliz por estar ante el público de JD Promotions, con la gente que apoya a ‘El Elegante’ siempre agradecido, ya estamos emocionados y preparándonos muy fuerte para dar un buen espectáculo”, mencionó Bustamante Salazar.

Con foja de 17-1-1 en su etapa como profesional, el pugilista culichi se ha mantenido entrenando y buscará trasladar esa preparación cuando suba al cuadrilátero.

“Mi preparación ha sido larga porque he estado en activo y nunca he dejado de entrenar, me siento muy contento y feliz, bien motivado porque la preparación esta vez es diferente, estamos haciendo cosas diferentes con otro entrenador, me ha transmitido una confianza y una seguridad muy buena arriba del ring. Me he sentido rápido, fuerte, inteligente y con más aire, como siempre van a ver a un ‘Elegante’ Bustamante muy bien preparado, pero esta vez vamos recargados”, señaló.

Asimismo, el popular “Elegante” va por un gran año dentro del boxeo, por lo que este 8 de abril buscará empezarlo con el pie derecho.

“Yo dije que, primeramente Dios, éste es mi año, me siento con una seguridad muy buena arriba del ring, me siento muy fuerte y en la mejor etapa de mi carrera, los tiempos de Dios son perfectos y yo pienso que este 2022 es mi año, vienen cosas buenas y a echarle todos los kilos”, añadió el capitalino.

Por último, el joven de 26 años de edad le deja un mensaje a todos sus seguidores.

“Le mando un saludo y un fuerte abrazo a toda la afición de JD Promotions y del ‘Elegante’ que siempre están al pendiente de mí, muy agradecido con ellos porque siempre me están preguntando cuándo voy a pelear, me llegan muchos mensajes a mis redes sociales de que ya quieren ver al ‘Elegante’ y pronto lo tendrán, muchísimas gracias y siempre agradecido con todo el público”, finalizó.