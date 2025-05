Este fin, el Torneo Masters

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes desear lo mejor de lo mejor a todas las madrecitas del mundo por su día, un poco desfasado, si usted lo califica, pero de todo corazón. Principalmente a las madrecitas de todos los golfistas, amigos y adversarios (ya sueno a AMLO), a todas, nuestros mejores deseos... salud, paz y tranquilidad, que eso es lo que anhelamos en nuestro Sinaloa...

COPA MASTERS TDL. – No pudimos corroborar la información con los principales organizadores del Torneo Masters TDL que este fin de semana, a partir del viernes, tiene desarrollo en las instalaciones del campo Marina Mazatlán.

De acuerdo con las informaciones que se habían detallado con anterioridad, la afluencia de jugadores y obviamente, equipos integrados por 4 participantes ha sido bastante nutrida, máxime que entre los principales premios a repartir figura la asistencia a uno de los masters de la PGA más codiciados, no sólo por aficionados para estar presentes, sino por los mismos jugadores que sueñan con conquistar el saco verde.

Bien, este viernes se inicia la competencia con el tradicional cóctel de bienvenida, mismo que se efectuará en el Pacific Golf Center.

Ahí mismo, y durante el desarrollo del cóctel, se procederá a realizar una competencia de aproach entre los jugadores asistentes y registrados en la justa, que consiste en los mejores acercamientos a un green determinado. Aquí la hazaña va a ser dejar la pelota arriba del green, por la conformación de los mismos.

Lo interesante es que todo mundo disfrutará del evento ya que, además, se tendrá la ceremonia de inauguración del torneo que inicia en competencia un día después, el sábado la situación será por escopetazo con formato a gogó.

Más que otra cosa, estamos analizando un evento muy divertido ya que los equipos integrados por 4 jugadores tendrán muchas oportunidades y desde luego, los scores bajo par serán abundantes.

Además, en cada par tres habrá oportunidad de acreditarse un hole in one, en los hoyos 6, 12 y 18, pero en todos, cinco premios a los acercamientos a la bandera, con 30, 20 y 15 mil pesos para los tres primeros lugares, para cuarto será un hospedaje en hotel 5 estrellas y el quinto, un driver.

Pero en caso de que no caiga un hole in one en el hoyo 12, el premio consistente en una entrada al Masters de Augusta será rifado entre los jugadores que acudan a la comida de premiación y clausura que será el domingo, después de la última ronda de campeonato.

Todo está listo pues, para la realización de este evento que tiene muchas cosas por brindar y oportunidades a granel para los jugadores que acudan a la cita, no sólo en premios que se pueden agenciar en el campo, sino en las rifas y mini torneos que se tienen en programa.

Por nuestra parte, por ahí andaremos en plan informativo...

TORNEO ALHMA. – Y el que prácticamente está cubierto es el 4º Torneo del Centro Hospitalario Alhma a efectuarse 6, 7 y 8 de junio en el precioso Estrella del Mar.

Como ya lo hemos mencionado oportunamente, son más de 900 mil pesos que se repartirán en premios consistentes tanto en hole in one como en los acercamientos a la bandera.

La cita ya está muy próxima, por lo que seguiremos de cerca los antecedentes en materia de organización para informar oportunamente.

Son alrededor de 140 los jugadores que estarán presentes en la competencia, de ahí, se dividirán en 70 parejas que irán en pos de los premios establecidos.

TORNEO BANCO DE ALIMENTOS. – Nos llegó la convocatoria para la realización del torneo que promueve año con año el Banco de Alimentos de Culiacán y que tiene como escenario el campo Las Iguanas y que tendrá efecto el próximo fin de semana.

De hecho, no acudimos a la invitación para estar presentes en la rueda de prensa realizada el mes anterior en Culiacán, pero desde este espacio les agradecemos la distinción y trataremos de estar al pendiente de los resultados, al no estar presente como competidor, aunque es posible que hagamos la visita, pero en otro plan, no de jugador, pero sí de atestiguar los acontecimientos y poner nuestro granito de arena al respecto. No dudamos que un numeroso grupo de mazatlecos sí acudan a colaborar ya que es en pro de una buena causa...aparte de que hay muy buenos premios por repartir y el costo es de 4500 pesillos... Por nuestra parte, muy agradecidos por la invitación...

Por esta semana, aquí le paramos, pásela bien que nada le cuesta y nos encontraremos D.M. la próxima semana... saludos...