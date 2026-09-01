Este sábado, Torneo de Felton

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes expresar nuestro agradecimiento por las muestras de cariño que nos enviaron con motivo del Día del Abuelo el pasado viernes, nuestros tres nietecitos, bueno, nietezotes, nos demostraron su cariño... vaya nuestra felicitación a todos los que son abuelos y con ello tienen un tesoro que a verdad, y de acuerdo con pensamientos ajenos que hacemos propios, no hay mayor cariño y nuestro amor se entrega por completo a los nietos, in luso mucho más que a nuestros hijos, ya que en el crecimiento de los nuestros, nos entregamos por completo al trabajo con miras a sacarlos adelante, y para los nietos tenemos todo el tiempo del mundo, ya jubilados.... Feliz Día del Abuelo, aunque un poco retrasadillo...

TORNEO NETO FELTON. – Este sábado en las instalaciones del campo Marina Mazatlan se realizará a tercera edición del Torneo anual en festejo del natalicio de Neto Felton, por lo que los 144 jugadores registrados, iniciarán acciones muy temprano para finalizar con el gran festejo en el que en esta ocasión no estaremos presentes por causas de sobra conocidas, la indecisión por participar, y cuando nos decidimos ya era demasiado tarde, pero la verdad que nos hubiera encantado estar presentes en el desarrollo de este evento como parte integral y con ello, disfrutar de un gran evento que armaron en compañía de Sergio Arizmendi que decidió irse con todo en el patrocinio de tres hole in one y la rifa de un carrito de golf.

Ese será un punto muy interesante, el hecho por el que llamó la atención de los jugadores que lograron conseguir su boleto al evento, pero muchos de nosotros, nos quedamos como el chinito y no estaremos en el evento.

Pero desde luego que desde aquí los apoyamos y les ofrecemos este espacio para dar a conocer los resultados que no dudamos, serán excelentes.

Tal como ha sucedido en dos ocasiones anteriores...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Y ya que nos referimos a la indolencia que nos aqueja por indecisión para participar en eventos de interés, les comunicamos que ya anda por el 50% la inscripción de jugadores que están interesados en participar en el 10mo. Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán que en esta ocasión crece su premiación por lo que corresponde a los acercamientos a la bandera, ofreciendo 30 mil, 20 mil y 10 mil a los mejores en los cuatro par tres. Además, hole in one de un automóvil y dos carritos de golf, sin contar que habrá muchas sorpresas en este evento conmemorativo del 12vo. Aniversario de la fundación del Hospital en mención que se realizará los días 2 y 3 de octubre.

Hay que asegurar el registro de jugadores, el cupo es limitado a sólo 60 parejas, más informes en el hospital.

O bien con un servidor al 6691421533...

CAMPESTRE INDEPENDIENTE. – Por los rumbos del Club Campestre de Mazatlán se dio el anuncio de la celebración de su tradicional evento conmemorativo a las fiestas patrias, mismo que se realizará el día 12, sábado a partir de la 1 de la tarde y se trata de un evento que ya ha causad grata impresión, adoptar el sistema de pares tres en los 9 hoyos que se pondrán en juego en par de ocasiones.

Cada jugador tendrá par de oportunidades para conseguir efectivo en cada uno de los hoyos, con premios a los cinco primeros lugares en cada uno, desde luego con sus restricciones.

El registro será para los 54 jugadores que se reporten primero, y ya sólo quedan 27 a estas alturas, el costo es de 2 mil pesos por jugador.

La salida será a la 1 de la tarde por escopetazo y el festejo patrio será alrededor de las 7 de la tarde en donde se entregarán los premios a los ganadores.

Por allá nos vemos... aunque en plan de observadores, no a jugar en esta ocasión puesto que estamos obligados por motivos de salud.

Inscripciones con Paty o Agustín...

EL CID. – les avisamos que El Cid Resorts ya lanzó la correspondiente convocatoria para la celebración de su torneo anual que tendrá desarrollo en esta ocasión del 2 al 8 de noviembre.

Aparta tu lugar en virtud de que a estas alturas ten la seguridad de que quedan pocos espacios disponibles, los premios son muy interesantes...

Eso ya lo sabemos los que hemos estado presentes en las anteriores ediciones, yo ya estoy listo... ¿y tu?

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta, ahora que la cosa sigue muy caliente en nuestro puerto... Ay nanita...