Estrés crónico y fatiga

Amigo lector de Noroeste, en cuánto valora usted su salud y en consecuencia su calidad de vida, porque desde el punto de vista personal, no hay nada más sano que ser feliz, ahora si recordamos que ser feliz es un derecho y el sufrir es opcional, nos damos cuenta que si decimos que sufrimos es porque nosotros mismos nos estamos haciendo el daño, que cargamos cargas (físicas, duelos, mentales, etcétera) que no nos pertenecen, y estos factores psicológicos la gran mayoría tiene solución si existe disposición del individuo.

Por ejemplo en el trabajo, si usted hace lo que le gusta estará bien, pero si a usted no le gusta lo que hace otra persona y quiere que se hagan las cosas como usted quiere (y usted no le paga), pues bien prepárese para el estrés, y si esto continúa y no pone remedio en usted su estrés será crónico.

Sepa usted que, en el curso del estrés psíquico, en el momento que se produce fatiga funcional, sobrecarga y agotamiento de las partes integrantes y superiores del cerebro, se registra una disminución del umbral emocional con inestabilidad, irritabilidad y fatigabilidad. Pero una sobrecarga local inesperada, por ejemplo, en un clima de competición, no genera forzosamente un sentimiento de fatiga, ya que el grado de motivación eleva el umbral de fatigabilidad de los sistemas centrales de integración.

Toda persona que haga cualquier actividad donde haya estrés más de lo normal (recordemos que la vida es un estrés, por lo tanto el estrés es vida), pero cuando se rebasa el estrés normal “euestrés”, se estará iniciando con el estrés patológico, pero sepa que esta patología hasta este momento es emocional (somatización de la enfermedad), de estar sana, a causa de la no aceptación del trabajo, del modo de ser de una persona, de un duelo, de un mal o buen resultado, de una exageración de una disciplina deportiva, etcétera.

También puede haber exceso de estrés por alguna emoción exagerada como son los sustos, sorpresas, otros factores inesperados, todo esto provoca la elevación de hormonas del estrés, y entre más tarde, en hacer conciencia del evento desencadenante, será más la intoxicación de estas.

Ahora cuando existe la necesidad de concentrar fuertemente la atención, lo que supone un esfuerzo intenso de voluntad, puede aparecer un sentimiento de fatiga sin una excesiva solicitación local. Si se controla el estrés y se aprende a vivir con él (euestrés) se tendrá la eficacia de todas las acciones tanto de la vida diaria, como de trabajo, entretenimiento y deportivas.

Para aumentar la eficacia, el interés y preparación, se tiene que trabajar en disminuir el estrés patológico, y es así como la eficacia del hombre aumenta con sus intereses personales. Como el hombre está condenado a vivir en sociedad y, por ello, a confrontar sus intereses con el conjunto de la sociedad, su psiquismo resultará alterado por la reprobación y el aislamiento social, y un sostén emocional será un estímulo positivo. En las actividades de la vida diaria que contribuyen a un estado de estrés crónico y de fatiga, es la no aceptación de las limitaciones ante los derechos de quien se está a cargo, y si estos solo hacen sus obligaciones, pero el responsable les exige más, es esta otra causa de estrés y fatiga crónica, el cual es fácil de tratar con solo respetar cada quien sus obligaciones y el responsable solo se apegue al reglamento.

Cómo manejar el estrés: Esta acción es importante, y todo o casi todo va a depender de cómo se manejen las emociones, en estar concentrado en el momento del “nivel de alarma”, sí, que usted sepa cuáles son sus obligaciones, que si algo “le parece mal”, quién es usted para decir que está mal, tiene la solución o quiere que otro le solucione, porque en ocasiones es bueno; la restricción del campo de interés, que usted haga las cosas, y si no puede, déjelas o busque ayuda.