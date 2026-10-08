Estrés psíquico y concentración

Qué entendemos por estrés, este es una reacción biológica, fisiológica del organismo frente a una agresión o una amenaza o, por extensión, frente a una situación inhabitual.

Amigo lector de Noroeste, usted dónde se ubica según su edad, porque es necesario el andar a “ras de piso”, o qué le hace sentirse menos o más que los demás. El dinero, este si lo tiene o no lo tiene es un estado pasajero. Sus estudios, pues no porque usted podrá ser exitoso por su desempeño académico, pero al final del día no deja ser un número más, o un mortal como cualquiera, luego entonces no domina las emociones, o piensa que siempre va a ser lo que es hoy, todo cambia, el tiempo no perdona, puede sentirse único, y sí lo es, pero está expuesto a cambios positivos y negativos.

La vida es así, valórese, usted vale mucho, pero sepa que también el que lo rodea tiene su valor, hay que respetar y darse a respetar, sea noble, pero no dejado, hay palabras que abren un mundo de oportunidades. Ejemplo: dar los buenos días, el por favor, con permiso, el usar un vocabulario adecuado según sea el momento o lugar donde estamos, respetar las decisiones de los demás, puede que usted tenga razón desde el punto de vista individual, pero ya en equipo “esa razón cambia”, todo es relativo, alguien dijo “el que se mete a redentor saldrá crucificado”, por lo que a partir de hoy “deje vivir”, solo seamos ejemplo con hechos y respeto a la cultura de trabajo y administración en bien del País.

Qué entendemos por estrés, este es una reacción biológica, fisiológica del organismo frente a una agresión o una amenaza o, por extensión, frente a una situación inhabitual. En la vida siempre se vive en estrés, y es por esto que se asegura que la vida es un estrés, así que el estrés es vida.

Diversos investigadores han estudiado el estrés, por ejemplo, el canadiense Hans Selye individualiza tres fases en las reacciones del organismo frente a una dificultad: a) fase de la “reacción de alarma”, b) fase de resistencia y c) fase de agotamiento. En total, se observan dificultades de adaptación que abocan a una disminución del rendimiento.

La concentración en el momento del “nivel de alarma”, cuando a un individuo se le enseña a concentrase este puede tener mejor productividad, pero cuando es difícil la concentración se debe trabajar en la misma, y más cuando depende de esta las actividades de la vida diaria.

A esta la definen cinco fases para una adaptación psicológica y fisiológica del comportamiento: a) Restricción del campo de interés, donde se presta menos atención a los demás, reduciendo la agudeza auditiva al umbral del ruido ambiental, restringiendo su vista y su oído únicamente a los factores que desempeñan un papel en el resultado. B) Concentración en el campo de percepción; conciencia reducida de la presencia de otros concurrentes, conciencia reducida de otras pruebas en curso.

Ahora cuando el estrés y el manejo de conciencia en lo que se va o se está realizando es manejado adecuadamente, va a existir la liberación de hormonas que llevan a la relación y a euestrés (estrés normal), se estará en condiciones en obtener un resultado sobresaliente o lo esperado, estos dos factores (estrés y conciencia) deben de ser ensayados y llevados a la práctica tanto de la vida diaria, trabajo y en las actividades deportivas. También en ocasiones, el trabajo sin un descanso necesario puede llevar a estos dos factores a la cronicidad, por lo tanto, el individuo siente que no avanza, por el contrario, ve que cada vez su rendimiento es menos y siempre está buscando la causa.

Cuando el estrés es crónico se va a acompañar de fatiga, y es aquí donde debe intervenir el profesional (psicólogo clínico o con alguna especialidad o maestría afín al problema), ya que en el curso del estrés psíquico, en el momento en que se produce fatiga funcional, sobrecarga y agotamiento de las partes superiores de cerebro, se registra una disminución del umbral emocional con inestabilidad, irritabilidad y fatigabilidad.