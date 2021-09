El ex campeón mundial indiscutible de peso crucero y peso pesado, Evander “The Real Deal” Holyfield se enfrentará este sábado al ex campeón mundial de peso pesado de UFC, Vitor “The Phenom” Belfort, en un choque de boxeo de ocho asaltos, que será el estelar de una cartelera que se llevará a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, de Hollywood, Florida.

La pelea es organizada por la empresa Triller Fight Club y será televisada por USA Fite, y contará con los comentarios del ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.