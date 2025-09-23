Éxito en Torneos Independientes

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos... pero antes, ofrecerles mis disculpas por el lapsus etilicus (a algo tengo que echarle la culpa), por la falta en la que accedimos la semana anterior al no enviar la columna a nuestros editores. Y es que se atravesó el 16 ese martes, día en que garabateamos esta entrega, pues nos pasó de noche y lo confundimos con domingo porque nos fuimos a jugar, cosa que no hacemos muy a menudo.

Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde y a la voz de más vale pedir perdón que permiso, pues aquí estamos de nuevo. Vayan pues nuestras disculpas por este lapsus ancianus, más bien llamado que el etilicus... como que de estos no tengo hace muchos ayeres... bendito Diosito... y como dijo aquel: a lo que te truje... procedamos...

INDEPENDIENTES CAMPESTRE. – Un evento tal como se estila en el Campestre resultó el de la Independencia que tradicionalmente tiene desarrollo en las instalaciones del ex chivero... Poco menos de los 54 jugadores nos hicimos presentes en un evento que tuvo nada más y nada menos que 93 premios destinados, pero cabe aclarar que algunos jugadores repitieron ya que se podía obtener en caso extremo, nada más y nada menos que 19 premios, claro que eso no sucedió, pero se dio el caso de que varios nos trajimos dos o más premios a casita.

Lo más notable es que en lo que corresponde a la categoría, los ganadores resultaron caddies, ya que Ernesto Cosío, Israel Rojas y Serafín Olmos acapararon los sitios de honor y nos dejaron como el chinito, nomás milando...

Al final de las acciones en el campo, una cena muy agradable coronó la clausura y premiación...

EL CID. – El sábado anterior nos dimos cita para el desarrollo del también tradicional Torneo de la Independencia en el que se tuvo una buena asistencia, principalmente de socios e invitados.

Aquí, la premiación consistió en cinco destinados, dos O’Yes, dos primeros lugares para los ganadores en una sola categoría y un shoot out.

Matías Zazueta y Ernesto Sañudo resultaron los ganadores en categoría con 69 golpes, similar al que presentamos mi partner Sergio Escutia y un servidor, pero por desempate el sitio de honor correspondió a Zazueta-Sañudo.

Cabe mencionar que, en uno de los acercamientos a la bandera, el team mie-do acaparamos los tres primeros lugares, Un servidor, luego Sañudo y en tercero Homar Torres... puro Mie-do...

Como cerrojazo, degustamos un rico plato mexicano elaborado por el chef de la casa club de El Cid en medio de una camaradería excepcional. Un éxito pues...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Viento en popa las inscripciones para la realización de la novena edición del Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán que ya se viene con pasos agigantados.

Precisamente hoy, el grupo de organizadores del magno evento se dará cita alrededor de las 10 de la mañana para revisar las instalaciones y fijar los puntos neurálgicos para una buena atención al cliente, esto es, a los jugadores que se den cita al torneo que tiene una buena premiación pero más que eso, la pretensión de hacer que todo mundo se vaya contento, iniciando con un excelente kit de bienvenida, luego el cóctel rompehielos que servirá para la realización del shoot out a efectuarse en el putting green y que tiene por primera ocasión, cuatro premios para los mejores acercamientos al hoyo entre los que podemos mencionar un putter odissey al mejor, un par de zapatos para el segundo puesto y dos green fees dobles para tercero y cuarto lugar.

Además, tres hole in one, principalmente un automóvil último modelo, dos carritos de golf.

Luego, a los ganadores de los tres primeros lugares de dos categorías, aparte de cinco premios para los mejores acercamientos en los cuatro pares tres.

En fin, un evento que será coronado por una cena estilo asadero, que indudablemente resultará del agrado de todos los asistentes.

Ya hay una buena cantidad de registros por lo que seguramente para dos semanas más a punto de llenarse, esas son las predicciones. Hay que apartar tu lugar y para el efecto, comunicarse con Paty al Campestre o bien con un servidor y así, les apartamos su intervención.

Las fechas son 10 y 11 de octubre en el campo El Cid...

Listos para recibirlos como se merecen...

Y hasta aquí, esta semana aquí le cortamos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...