Éxito total en el Campestre

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nueva cuenta por estos rumbos con comentarios de los acontecimientos más importantes en el mundo de los bastones, no sin antes expresar nuestro reconocimiento a las autoridades municipales, estatales y las fuerzas armadas de protección que se han sumado a la tarea de blindar a Mazatlán en estos momentos de crisis violenta, primero por el resumen blanco del Carnaval de Mazatlán, la resta de hechos violentos y luego, esperando que ese blindaje continúe en la Semana de la Moto que ya se deja sentir. Vaya nuestro saludo a quienes fueron responsables de la organización, incluso...

BENÉFICO DEL CAMPESTRE. – Éxito total nos dio el balance del resumen del Torneo Foden organizado en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, que reunió el pasado fin de semana a 140 jugadores procedentes de diversos rincones de nuestro México, para sumarse a la meta recaudatoria del instituto que promueve una línea de gasolineras en Mazatlán.

La verdad que fue todo un acontecimiento ya que los golfistas e invitados pudimos corroborar la buena organización y ganas de hacer bien las cosas por parte de los responsables de llevar adelante con los eventos que se programaron, lástima que, por nuestra parte, al no ser requeridos a la rueda de prensa, optamos por mejor dejar pasar de lado a nivel institucional, pero en lo personal y como afecta a la fama de nuestro club, pues aquí lo comentamos.

Como quien dice la rueda de prensa se dio “a petit comittee”. Cada quien...

Bueno, pero no se crean que estamos reclamando ni mucho menos, si su logística así lo indicó, sus razones tendrán...

Como comentamos, fue un evento muy bien presentado, muy bien organizado en lo que corresponde a lo que se escenificó en el Campestre porque la ceremonia de premiación, desde la rueda de prensa, se programaron fuera del club, en un sitio de playa...

Gracias a Paty y Agustín, se nos dio a información oportuna, y aquí les comentamos a los ganadores de categorías y de los O’Yes, lamentado una vez más, que la unidad de lujo, un carrito de golf destinado para el hacedor de un hole in one, no se haya realizado y, por ende, el carrito se regresara a la agencia, a buscar un comprador... como decimos siempre: a la próxima...

Por lo que concierne a la categoría AA, el mejor jugador del torneo fue Héctor Huerta, que firmó tarjeta de 142, dos abajo del par de campo, para superar con escaso margen al zurdito Heriberto Magaña y a Pablo Rosas, en la A Diego Reynoso totalizó 140 por 142 a Claudio Reyes y Gabriel Díaz que sumaron 142, pero por desempate fue segundo Claudio...

En la B, Javier “Changuirongo” Guzmán fue el amo y señor con 130 golpes, con 141 Sergio Beltrán y en tercero Arturo Saldaña con 145. En la “C” Alfredo Arámburo, Iván Saldaña y Rafael García fueron 1, 2 y 3 respectivamente con 130, 143 y 147. En senior A, la dominó Rodolfo García con 136, Luis Beltrán fue segundo y Loreto Guerrero tercero, en Senior B ganaron Eduardo Rodríguez, Federico Flores y Francisco Rocha. Cabe destacar que los primeros lugares fueron cooptados por mazatlecos, algo inusual, salvo en senior B...

Los mejores en las aproximaciones a los hoyos fueron en el hoyo 3, Esteban Dautt (Felicidades médico), Fer Carrillo en el 5, en el 12 Héctor Huerta y en el 14, Manuel Balderas, puro mazatleco también... La distancia más cercana fue producida por el médico Esteban Dautt, con 0.48 metros, y fue al final de cuentas la más cercana al Hole in one...

Como mencionamos, éxito completo y una buna cantidad de recursos que serán destinados a la Fundación Foden que celebró así su tercera edición en el Campestre...

A repetir los éxitos, llaman... felicidades a todos y principalmente a los niños y jóvenes que reciben los beneficios a través de los comedores comunitarios establecidos por la institución en referencia...

LOS ROOKIES. – Este domingo se tiene programada la reunión con los jugadores registrados en la Copa Rookies e invitados, que originalmente estaba proyectada para realizarse en el Club Campestre de Mazatlán el domingo de Carnaval, pero que por obvias razones mejor optamos por diferirla.

Será a partir de las 8 de la mañana con desayuno y platica referente a estrategias y construcción del swing, luego nos trasladamos al campo de práctica para analizar los swings de los asistentes y después de eso, de una pequeña clínica, los que deseen se van a jugar su ronda de 18 o 9 hoyos, en el entendido que, de autorizarse por mayoría, los resultados podrían contar para una segunda etapa.

Por allá los esperamos a partir de las 8 de la mañana tanto a los inscritos como a los que lo deseen...

Aquí le cortamos, continuaremos si el Sumo Hacedor nos lo permite, la próxima semana... cuídese que nada le cuesta, saludos...