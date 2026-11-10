Éxito total en Torneo de El Cid

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, comentarles la estrategia que se toma en estos momentos en cuanto a la seguridad de los sinaloenses ante los acontecimientos que se han dado de dos años y feriecita a la fecha.

La anunciada inversión de 900 millones de pesos pueden ser un paliativo para que todos recuperemos nuestra seguridad, regresar a las calles sin temor de que nos sucedan acontecimientos violentos que afecten nuestra salud y las de nuestros allegados, así como la libertad de actuar y conducirnos, esa tan preciada que ya extrañamos.

Pero vino a nuestra mente algo que vimos en un lugar: la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, interprételo como guste... pero para nosotros cae como anillo al dedo...

Ojalá que esa firma de convenio de autoridades de todos los niveles efectuada en días pasados, sea una meta por cumplir y que se haga que es lo más importante. Al tiempo...

ANUAL DE EL CID. – Todo un acontecimiento, con éxito por todos lados, resultó la celebración de la edición número 52 del Torneo Anual de Golf de El Cid, celebrado el fin de semana pasado, más bien durante toda la semana ya que es el único campo que brinda a los jugadores registrados, la oportunidad de jugar durante 4 días con green fee libre.

Eso, previo al desarrollo de los tres días de competencia en donde se deciden los premios que por más de 4 millones de pesos se anuncian para entrega.

Pero una vez más, los premios más valiosos, los que conlleva la celebración de hole in one, se quedaron desiertos, muchas oportunidades para todos, las pelotas pasaron muy cerca de introducirse en los cuatro pares tres del campo, pero al final de cuentas, nada, y los premios de automóvil se regresaron a la agencia y los billetes para otros dos, simplemente no se dieron por falta de puntería, más bien, por falta de suerte.

Pero esos premios indudablemente que habrán de regresar, en alguna ocasión, por esta, nanay...

La calidad de juego que pudo observarse fue tanta, que las quejas de algunos de los jugadores en cuanto a que algunos jugadores estuvieron fuera de categoría, se dieron, pero al final de cuentas, prevalece la idea de que la edad es uno de los principales requisitos, principalmente en las categorías senior A, en donde un jugador exhibió de que es capaz de jugar en Campeonato, pero decidió meterse a la división seniors por tener más de 60 años de edad, lo que es válido de acuerdo con la convocatoria.

Eso fue pecata minuta, porque esas opiniones no trascendieron a protestas formales que pudieron resolverse de acuerdo con la convocatoria y, en todo caso, ajustar hándicaps o revisar la categoría de los jugadores.

Todo en ese sentido transcurrió sin contratiempos oficiales, lo que escuchamos fueron sólo rumores que pudieran tomarse en cuenta en un futuro cercano, la celebración de la edición 53 del evento más importante de nuestra entidad y uno de los principales en nuestro País-.

A no dudarse.

Y en cuanto a premios para jugadores locales, destaca una vez más la categoría Campeonato en donde Diego Medina sigue como el jugador número uno, superado sólo por un jugador de

Guanajuato que se llevó el primer puesto, pero en gross, Medina fue el ganador en el neto, es decir, al descontar el hándicap que Medina posee en relación al del guanajuatense.

Por lo demás, una atención al cliente excepcional, sin fallas en cuanto a la respuesta para cumplir cabalmente con la mira propuesta en ese sentido, todo mundo contento y muchos de ellos con la satisfacción en sus rostros y la promesa de que regresarán a la siguiente edición en noviembre de 2027.

Esperemos estar en ese desarrollo, nuestras felicitaciones a los dirigentes del torneo, de El Cid y los equipos de trabajo que en cada ramo, pusieron su grano de arena para llevar a feliz término el cometido...

LAS IGUANAS. – El Country Club de Culiacán ya mandó las invitaciones correspondientes para la celebración de su II Torneo Clásico a efectuarse dentro de dos fines de semana, la invitación nos llegó a través de Ildefonso Meza, el popular Guly con quien pueden solicitarse más información.

Se trata del rescate del torneo anual cuyo esfuerzo queda en un comité que se dio a la tarea de rescatar este otrora importante evento, posterior al de El Cid en todas sus ediciones. Hay premios muy interesantes entre ellos un automóvil a hole in one que al final del torneo, en caso de no registrarse el tiro suertudo, se rifará entre los jugadores que se registren.

Hay que ir...

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta. Saludos.