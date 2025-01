Exitoso Benéfico en Estrella

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nueva cuenta por estos rumbos con comentarios de los acontecimientos más importantes en el mundo de los bastones, vamos pues....

ESTRELLA DE BENEFICIO. – Nos fuimos el pasado fin de semana al complejo de Isla de La Piedra, Estrella del Mar, escenario de la vigésima edición del torneo de beneficio que contó con la participación de más de 140 jugadores, que disfrutaron a lo lindo de las preciosas instalaciones, sobre todo, el campo de golf que precisamente en esos instantes, daba por finalizada una etapa de mantenimiento, al cargo de nuestro amigo David Xolo y desde luego, con el apoyo de Leovi Carranza y el director del complejo, Francisco José Jorge.

Una convivencia tranquila, saludamos a medio mundo ya que una buena parte de los jugadores han convivido con nosotros en otras ocasiones y, sabedores que el deporte del golf es pasión y adicción, pues nos dejamos apapachar, la verdad de las cosas.

Al final de cuentas, podemos mencionar que se trató de un evento más, con la calidad y calidez de la organización del equipo de trabajo que encabezan el propio señor Jorge, así como Manuel Sánchez Tejeda, Santiago Quirarte, director de Estrella, gerente de hoteles y de golf respectivamente. Nos tocó recibir las finas atenciones de los mencionados, aunque nada más fuimos a reportear. Gracias por ello...

Los ganadores de la justa, ya los dimos a conocer en su oportunidad en este diario, pero lo que se lamenta, como siempre, es la ausencia del hole in one que hace que uno o varios jugadores accedan al gran premio que se fija cotidianamente.

En esta ocasión, como mencionamos, hubo ausencia y la unidad, club car 2025 equipada, se regresó con el proveedor.

Pero hubo poco más de 50 jugadores que se llevaron un premio a casita y los fondos que se recabaron serán destinados a instituciones educativas, principalmente de Barrón,

Y todo quedó listo para la realización de XXI que será una vez más, al finalizar el mes de enero de 2026, ojalá nos toque vivirlo... ya estamos apuntados para ello...

CAMPESTRE. – Los que no se duermen en sus laureles son los dirigentes del Club Campestre de Mazatlán que nos enviaron la convocatoria para la realización de su tradicional Anual a beneficio de Foden y que nada más celebrará su 69 aniversario...

Desde luego que en la convocatoria se señalan los premios que se entregarán a los ganadores de las categorías consistentes en trofeos, pero lo más importante para muchos, diferimos de eso, son los premios a los acercamientos a la bandera, que consisten en metálico, así como artículos de golf para los ganadores hasta el sexto lugar, destacando los dos primeros con premios de 80 y 40 mil pesos respectivamente.

El costo de inscripción es de 8,500 pesos y los beneficios que se capten serán entregados al Foden, institución benéfica de Grupo Petroil que ya se ha vuelto tradición entre los golfistas.

Habrá seis categorías para varones, las damas no hacen su aparición en este evento, aunque estamos seguros de que, ante el interés que se muestre por las damitas para participar, podría abrirse una exclusiva para ellas.

Bueno, de acuerdo a la información proporcionada, quedan ya sólo 45 lugares para interesados, ya que, hasta el momento, suman alrededor de 75 los que se han acercado a la administración del club y han asegurado su participación.

No te quedes sin participar, además, hay un hole in one consistente en un carrito de golf, así como premios sorpresa para los participantes...

Y todo por el mismo boleto, además de que se goza de un buen campo, una atención desmedida y sobre todo, la calidez que se muestra en cada evento organizado en este sitio.

Hay que ir... quedan pocos espacios, es limitada la participación de jugadores a sólo 140...

PACIFIC GOLF CENTER. – Como lo mencionamos oportunamente, seguimos trabajando en a organización de la Rookie’s Rancher Cup, que exclusiva para los jugadores novatos del gremio médico, tendrá inicio, esto ya definido, a partir del segundo miércoles de febrero, la convocatoria ya la daremos a conocer en breve y se muestra bastante interés por los médicos de reciente cuño golfista, por participar.

Creemos que cuando menos 20 estarán presentes, además de que en esa misma fecha y en las instalaciones de El Cid Resorts, adoptado como campo sede, iniciará el Torneo de Escalera, con premios interesantes para los ganadores en Copa Rookie mientras que en la Escalera será el dato de competencia, más que otra cosa...

Veremos y acudiremos, eso desde luego...

Aquí le cortamos, continuaremos si el Sumo Hacedor nos lo permite, la próxima semana... cuídese que nada le cuesta, saludos...