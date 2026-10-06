Exitoso Torneo

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes seguir expresando nuestras felicitaciones a la familia de nuestro amigo Pepe Velasco, en virtud de que Jerónimo Velasco ligó su tercera victoria en la serie de eventos que se efectuaron en la casa club de El Cid, en el Torneo Amstel Ultra, luego en el bajo techo del Club Muralla y el pasado fin de semana en la misma casa club El Cid en un torneo G2 avalado por la ITF, a nivel nacional en donde logró el campeonato, esto en la categoría 14 años.

Nos tocó presenciar el juego final entre Jerónimo y un jovencito de Sonora de apellido Karam y la verdad que nos impresionó su forma de jugar, una aceptable estatura y sobre todo, un nivel del tenis que indudablemente lo catapultará a metas ya propuestas por su progenitor.

Lo que sigue para Jerónimo, de acuerdo con una plática sostenida con Pepe, es que este fin de semana se trasladan a Estados Unidos en donde tendrá participación en un torneo internacional que servirá, indudablemente, de escaparate para que visores de universidades estadounidenses le echen el ojo.

La verdad que Jero tiene un potencial enorme, claro, con algunos detallitos que serán corregidos conforme su experiencia y el roce con jugadores de su mismo o superior nivel.

Ya lo verán, mientras tanto, felicidades Jero, Pepe y familia...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Llegó a su final el décimo torneo anual de Golf del Hospital Marina Mazatllán en las instalaciones de El Cid Resorts el pasado fin de semana.

El resumen que podemos expresar es que se trató de un evento que alcanzó el éxito en cuanto a su realización, ya que los 80 jugadores que se dieron cita disfrutaron al máximo un excelente clima, caluroso claro está, pero es que no era para menos con las afectaciones del huracán Rachel que si bien no nos afectó con lluvia copiosa, sí nos mostró que en cualquier momento podría ser un escollo para la buena marcha del evento.

Solamente unos remedos de lluvia se abatieron sobre el campo que le sirvieron, además, como un riego programado que le dieron más vistosidad al recién abierto campo Marina y más humedad para el campo Moro en donde se realizó el recorrido de campeonato.

Al final de cuentas, Gerardo Rosete en compañía de Javier “Changuirongo” Guzmán fueron los ganadores con 59 golpes, Jorge Corral y Jorge Mojarro fueron segundo y tercero Ramón Vázquez con José Miguel Félix en tercero.

Por lo que corresponde a los acercamientos a la bandera, los mejores fueron los culichis Víctor Angulo y Roberto Beltrán, Luis Ortega Capaceta y José Raúl Cárdenas, este último el más cercano para llevarse el hole in one programado para el hoyo 2 de Moro, mientras que el más cercano disparo al hoyo fue de Angulo con 0.92 metros.

Ernesto Cosío tuvo un afortunado viernes ya que no sólo se llevó el mejor aproach, sino que capturó el torneo de putt imponiéndose en la final a Javier Guzmán.

Para ellos fueron los premios más interesantes, aparte de que, lastimosamente, no se dio ningún hole in one que tenían como premios un automóvil Kia así como dos carritos de golf.

Ni modo, a la próxima.

Pero lo más importante de esta jornada, que a partir del próximo 2027, el evento amplía su cobertura a otros niveles y se llamará Nacional de Médicos, con el apoyo y el aval de la PGA de México cuyo presidente, Jorge Corral, hizo el anuncio en la ceremonia de premiación y clausura con la que se puso punto final al evento.

Y el trabajo para los organizadores recién inició con la clausura del décimo y van por el undécimo en el décimo tercer aniversario de la fundación del Hospital Marina Mazatlán.

El paquete es interesante y un verdadero reto a superar el éxito obtenido en el evento que contó con el decidido apoyo de los más altos ejecutivos de E Cid y una serie de patrocinadores cuya presencia dio realce al torneo.

Vamos por el undécimo...

EL CID. – Nos llegó la invitación para la celebración de la edición número 52 del Torneo Internacional de Golf anual de El Cid a efectuarse del 2 al 8 de noviembre en el campo El Cid Resorts.

Ya están abiertas las inscripciones, para el efecto, habrá que reservar y cubrir la cuota de inscripción lo antes posible en virtud de que la demanda es alta y regularmente se queda gente fuera.

Que no te pase eso, reserva y paga ya...

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta. Saludos.