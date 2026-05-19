Exitoso Torneo en Culiacán

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes comentarles parte de los acontecimientos que vivimos el pasado fin de semana en el gremio de los maestros y sus afectaciones con motivo de la celebración de su día.

Días previos nos causó impacto la mención a que el titular de Educación del gobierno federal consultaría a los maestros sobre la posibilidad de cerrar el ciclo escolar el 5 de junio por el calor del medio ambiente y el mundial de futbol.

Nuestro comentario inicial fue que eso era un esfuerzo que al final de cuentas tendría respuesta inmediata a lo que les comentarían los maestros, sobre todo aquellos que no sienten el apostolado por la enseñanza a la niñez, que hay muchos, pero también hay sus honrosas excepciones.

Poco después, la presidenta dijo que ese era sólo un intento por parte de Mario Delgado, que se haría un estudio más a fondo ante la respuesta de la mayoría de los ciudadanos, del pueblo, como lo manejan los representantes de la 4T.

Finalmente quedó el calendario escolar a cerrarse el 15 de julio, pero más aberrante fue el hecho de que, al no lograr lo que se había propuesto, el representante de la educación en México dijo que al cabo que los alumnos no aprenden nada del 15 de junio al 15 de julio, fecha cierre del calendario en virtud de que las escuelas sólo sirven de guarderías y que no hay un proyecto definido para aprovechar el tiempo de permanencia en las escuelas.

Mi pregunta es ¿y qué esperan para elaborar uno? Sabiendo que el aprovechamiento en México en ese sentido deja mucho que desear.

Una más de los funcionarios que no sirven más que para 10 cosas. En fin, en qué país vivimos... y esto lo digo yo... aunque es voz de muchos... Arriba la 4T y los que los están con ellos, con una venda en los ojos y que no quieren ver más allá que lo que opina ya sabes quién...

BANCO DE ALIMENTOS. – Todo un acontecimiento y meta conseguida fue la realización del Torneo del Banco de Alimentos que se efectuó el pasado fin de semana en el Country de Culiacán a donde acudieron más de 140 jugadores deseosos no sólo de llevarse un premio a casita, sino cooperar en una noble causa, darle de comer al que tiene hambre y no tiene posibilidad de hacerlo.

Llegó gente de varios sitios no sólo de nuestro Sinaloa, sino de algunos lugares aledaños a nuestro Estado, que se divirtieron de lo lindo, en un campo retador y que está en muy buenas condiciones.

Al final de cuentas, consiguieron llevarse los primeros sitios los equiperos comandados por Marcos Ley, que se hizo acompañar por Gerardo y Juan José, ambos también de apellido Ley, pero tuvieron que irse al desempate por tarjetas ya que en segunda posición, pero con el mismo 121 (21 abajo del par de campo)!!!!!, Jorge Manuel Zamudio, Jesús Óscar López y José Ernesto Gallegos, y en tercer lugar con 122, también en desempate, Iván Castro Godoy, Alfredo Razo y Michel Favela, el otro equipo que firmó para 122 fue el de Héctor Buelna, Abelardo Gómez Padilla y Marco Alfredo Valenzuela.

Por cierto, salvo la presencia de Agustín López en el field, no encontramos a ninguno más procedente de Mazatlán, al menos que no hayan presentado sus scores al final de los dos días de actividad, por lo que la respuesta de los mazatlecos fue nula, por algo sería...

Los ganadores de las mejores aproximaciones nos fueron proporcionados por el pro del Country, nuestro amigo Ildefonso Meza, el Guly...

El mejor fue del mazatleco culichi Sergio Posadas con 0.36 centímetros a la bandera en el hoyo 2, otros ganadores de 30 mil pesitos fueron Miguel Siordia, Carlos Reyes y Loreto Guerrero. Se sumaron a la premiación hasta 5 ganadores por hoyo par 3.

En fin, un torneo que reunió la cantidad meta de jugadores y con un ambiente propio del Country, tal como se acostumbra tratar al cliente y que es un distintivo...

Felicidades a todos...

DÍA DEL PADRE. – Confirmado, nuestro acercamiento con Agustín López, gerente del Club Campestre de Mazatlán dio resultados positivos y será el 20 de junio, un día antes del Día del Padre en celebración por esa fecha tradicional, el homenaje- reconocimiento a nuestro recordado partner Sergio Escutia, en el desarrollo del evento que año con año festeja a los papás.

Estamos al pendiente de la convocatoria, pero por lo pronto, ya estamos apuntados varios, entre ellos el promotor de la idea, Alejandro Molina, del campo de Guamúchil...

Será un evento para recordar, eso ni dudarlo...

Por lo pronto, aquí le cortamos ...... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...