Exitoso V Torneo del Foden

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones...

MARINA MAZATLÁN. – De acuerdo con nuestros reportes recibidos de personas que estuvieron presentes en la edición número 1 del Torneo Bien Informado efectuado en los links de Marina Mazatlán, resultó un verdadero acontecimiento, con saldo positivo en cuanto a asistencia, que dejó incluso a varios jugadores con las ganas de participar en base a que no tuvieron la agilidad de inscribirse a tiempo ayudado a que las solicitudes fueron muy rápidas.

Otro de los factores que se nos han mencionado es que, hasta la fecha, no hay reportes de que se hayan cubierto los compromisos que se anunciaron, es decir, la cobertura a los ganadores de las aproximaciones a los hoyos asignados.

Estamos seguros de que en breve se hará la cobertura necesaria y con ello, estar listos para la próxima edición anunciada para estas mismas fechas, pero en 2027.

Esperamos que siga, ya que se trató de un interesante evento que tuvo un buen final en el campo y la ceremonia de premiación, así como los diferentes aspectos de funcionamiento.

Ojalá...

ANUAL FODEN. – Así lo mencionamos porque nos parece el llamado correcto a la realización del Torneo Mazalife que por quinta ocasión tuvo como escenario el Club Campestre de Mazatlán y que dejó grato sabor de boca en la mayoría de los jugadores que participaron y que se reunieron en número aproximado a 140.

Ganadores, desde luego que fue la totalidad de los presentes, ya que el campo lució sus mejores galas, con un buen número de patrocinadores que aseguraron prácticamente la inversión y utilidad consecuente para el comedor comunitario y la labor que realiza el Foden, institución que realiza actividades y cuyos logros se van directamente para beneficio de las clases más necesitadas, principalmente el sostenimiento de los comedores comunitarios que tienen instalados en varios lugares de Mazatlán.

Pero aparte de eso, mencionaremos a algunos de los ganadores, ya que fueron bastantes los que se llevaron algo a casita no sólo por sus habilidades y suerte, que cuenta mucho, al realizar sus disparos, como en rifas de diversos artículos donados por patrocinadores y la dirección del evento.

El escenario de los eventos sociales el Club de playa Sequinah, un digno sitio para ello, a la orilla del mar.

Entre los ganadores de categorías podremos mencionar a Kiki Camacho como el mero mero en la AA, en la A Johny Sterling, en la B Arturo Lizárraga, en la C Alejandro Morales, homónimo de nuestro amigo Alejandro de Guamúchil con el que pactamos una interesante reunión el 11 de abril, pero no como sede Los Achires, sino en el Country de Culiacán en lo que puede ser el inicio de una reunión de carácter estatal, ese es el proyecto...

En senior A el ganador fue José Antonio Molina y en senior B, Carlos Urías.

Por lo que corresponde a las aproximaciones, Ramón Vázquez se llevó un par, segundo y cuarto lugares, Álvaro “Shakira” Hernández un primer lugar y Paul Turner otro más, éste es un apreciado socio del Campestre.

Y un final feliz, con una rica cena que se llevó a efecto en el club de playa propiedad de las empresas de Amado Guzmán...

Y listos para la sexta edición el año próximo, así lo anunciaron...

ACLARACIÓN. – Hicimos un comentario respecto a la vía que se ha tomado en el Campestre para traspasar el nombre de nuestro anual al Anual de Foden, la verdad es que nosotros sólo tomamos información y comentarios de socios y personas que han visitado frecuentemente Mazatlán y participado en los eventos organizados por el club.

Tenemos nuestro propio pensamiento y apoyamos los comentarios que se han hecho al respecto, seguimos firmes en nuestra convicción y oportunamente lo haremos saber a la directiva del Campestre, desde luego, con el apoyo de varios socios...los que tenemos derecho a solicitar información...

Sólo eso, los comentarios no son derivado de nuestra calenturienta mente, sino un compendio de razones de diversas personas que se unifican a nuestra manera de pensar.

Y aquí le paramos ...... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...