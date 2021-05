$!Fabián Rodríguez encuentra en la Copa Mazatlán Basketball-Venados un escaparate para su talento

“Es como un sueño, nunca lo imaginé que en este torneo me iban a dar este tipo de invitación, poder salir de un pueblo tan pequeño, con esta oportunidad, es un sueño, nunca imaginé tener la oportunidad de irme tan lejos.

“La verdad nunca lo esperé, cuando jugué con Empacadores no lo esperé, es verdad que en cualquier lugar puede ser bueno para mostrarte, pero nunca me lo imaginé, la verdad estoy emocionado y nervioso”, compartió.

Hasta el momento el acercamiento del coach representante de la Autónoma de Nuevo León se dio con el coach Francisco López, quien dirigió a Fabián en el evento, aún se deberá tener acercamiento con los padres del basquetbolista de apenas 15 años de edad.

“Mis papás me dicen que si no me da miedo irme, pero tengo su apoyo, yo le digo que es un sueño, obvio estoy triste porque la voy a extrañar (mamá), pero emocionado por la oportunidad que se me da”.

Fabián Rodríguez práctica baloncesto desde hace 5 años, deporte que combinaba con el taekwondo, al ingresar a la secundaria se inclinó al deporte ráfaga donde ha creado buenas amistades.

“Creo que lo que más me gustó es las amistades que hace uno y el deporte me gusta mucho, yo le diría a todos que no desaprovechen ningún torneo, nunca se sabe lo que se nos va cruzar en el camino, que siempre se esfuercen, yo siempre me he esforzado por destacar, que no tiren la toalla porque no saben las oportunidad que vienen”, explicó.

El originario de La Palma seguirá su formación con el entrenador Eduardo Rusell, a la espera de concretar su sueño, en tanto continúa participando en los eventos que indique su coach.