Fallece a los 79 años el entrenador del Salón de la Fama del baloncesto Rick Adelman

Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto que jugó durante siete temporadas en la NBA antes de convertirse en uno de los entrenadores con más victorias de todos los tiempos, ha fallecido, anunció este lunes por la noche la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto.

Adelman, padre del entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman, tenía 79 años. La causa de su muerte no fue anunciada de inmediato.

Adelman ganó mil 42 partidos como entrenador de la NBA, la décima cifra más alta en la historia de la liga. Solo otros cuatro entrenadores —Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan y George Karl— dirigieron más partidos y tuvieron un mejor porcentaje de victorias que Adelman, quien llevó a los Portland Trail Blazers a las Finales de la NBA en dos ocasiones y también fue entrenador principal en Sacramento, Houston, Minnesota y Golden State.

“Adelman será recordado no solo como entrenador y jugador, sino también como mentor para muchísimas personas dentro de la comunidad del baloncesto”, rezaba un comunicado de la asociación de entrenadores, la cual honró a Adelman con su Premio Chuck Daly a la Trayectoria en 2023.

“La carrera de Rick Adelman como entrenador en la NBA se ha caracterizado por la innovación, la integridad y la excelencia”, declaró el entrenador de Indiana, Rick Carlisle, cuando la NBCA entregó dicho premio hace tres años. “Sus equipos siempre jugaron aprovechando sus puntos fuertes, y Rick siempre encontró formas sutiles de reinventar el baloncesto de la NBA para ayudar a sus jugadores a prosperar. Su naturaleza tranquila y modesta contrasta con el gran impacto que tuvo como uno de los mejores entrenadores de la NBA de todos los tiempos”.

Adelman también jugó en la NBA entre 1969 y 1975 como base para cinco equipos diferentes, pero encontró su verdadera vocación como entrenador.

Los Kings, al rendirle homenaje, afirmaron que Adelman “será recordado por la forma en que inspiró a quienes lo rodeaban: con humildad, integridad, amabilidad y una fe inquebrantable en el poder del trabajo en equipo”.