Fallece Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys, a los 24 años

“Era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, publicó el equipo.

DALLAS._ La organización de los Dallas Cowboys confirmó este jueves el fallecimiento de Marshawn Kneeland , ala defensiva de 24 años, quien formaba parte del equipo desde 2024. La noticia fue compartida a través de un comunicado oficial, en el que el club expresó su pesar y envió condolencias a su familia y seres queridos.

La muerte de Kneeland ocurrió la noche del miércoles, apenas 48 horas después de haber disputado el partido del lunes por la noche ante los Arizona Cardinals, donde tuvo una actuación destacada al recuperar un despeje bloqueado y anotar su primer touchdown profesional.

Las grabaciones de audio de la policía confirmaron que Kneeland estaba armado. La policía local de Friso confirmó la causa de la muerte en un extenso comunicado el jueves, señalando que intentaron detener su vehículo por una infracción de tránsito y que Kneeland se negó a detenerse, lo que dio lugar a una persecución.

El ala defensiva de los Cowboys logró escapar de la persecución, y los oficiales finalmente encontraron el auto abandonado y accidentado. Los agentes de la Patrulla de Caminos de Texas registraron el área inmediata y encontraron al conductor, Marshawn Kneeland, de 24 años y residente de Plano, fallecido por una herida de bala autoinfligida.

El audio y la búsqueda también revelaron que Kneeland había “expresado ideas suicidas”.

La NFL también emitió un mensaje de condolencia, ofreciendo apoyo y recursos de asesoramiento a los Cowboys.

Kneeland fue seleccionado en la segunda ronda del draft 2024, procedente de Western Michigan University, donde brilló como una de las figuras defensivas más sólidas de su conferencia. En su último año universitario registró 57 tacleadas y 4.5 capturas, siendo nombrado al segundo equipo All-MAC.

Durante sus casi dos temporadas en la NFL, disputó 18 partidos, cuatro como titular, con 26 tacleadas y una captura. Su desarrollo lo perfilaba como una de las jóvenes promesas defensivas del equipo, que actualmente atraviesa una temporada irregular en la NFC (3-5-1).

Su agente, Jonathan Perzley, lo recordó como “un atleta entregado y una persona ejemplar”, destacando el impacto humano que dejó dentro y fuera del campo.

“Puso su corazón en cada práctica, cada jugada y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento y espíritu es un dolor imposible de describir”, expresó Perzley.

Aunque los Cowboys no han anunciado homenajes oficiales, se espera que el equipo rinda tributo a Kneeland durante su próximo partido frente a los Las Vegas Raiders, el 17 de noviembre, tras su semana de descanso.