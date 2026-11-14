Fallece Óscar ‘Patroncito’ Cortez: quién era el boxeador que murió a los 20 años y conquistó un campeonato

Óscar Gabriel Cortez Arredondo, conocido como “El Patroncito”, un joven pugilista sonorense, falleció a los 20 años, cuya carrera deportiva comenzaba a llamar la atención dentro del boxeo nacional.

Originario de Hermosillo y criado en Nogales, Sonora, Cortez encontró en el boxeo una disciplina a la que dedicó buena parte de su juventud. Su paso por los cuadriláteros estuvo marcado por los campeonatos, la preparación constante y un ascenso que lo llevó a formar parte del equipo del entrenador Alfredo Caballero.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál fue la causa de su fallecimiento.

De Nogales al boxeo: así comenzó la historia de Óscar ‘Patroncito’ Cortez

Óscar Gabriel Cortez Arredondo nació en Hermosillo, pero creció en Nogales, ciudad fronteriza con la que mantuvo un vínculo especial. Fue ahí donde comenzó a acercarse al deporte que terminaría convirtiéndose en su principal pasión.

De acuerdo con una semblanza publicada por el Gobierno Municipal de Nogales en septiembre de 2022, su interés por las disciplinas de contacto apareció cuando tenía alrededor de 12 años, aunque sus primeros entrenamientos tuvieron que detenerse durante la pandemia de COVID-19.

Con el paso del tiempo retomó su preparación y comenzó a destacar en competencias amateur. Para septiembre de 2022, cuando tenía 16 años, ya había conseguido tres campeonatos estatales y una medalla de bronce en el Festival Olímpico celebrado en Guadalajara, Jalisco.

Su rutina reflejaba la disciplina que exigía el deporte, ya que comenzaba el día alrededor de las cinco de la mañana para correr más de cinco kilómetros, después acudía a la preparatoria y por la tarde entrenaba en el gimnasio de la Unidad Deportiva Virreyes.

En aquella etapa, Cortez hablaba de su deseo de llegar al Comité Olímpico Mexicano y agradecía el respaldo de su familia, especialmente de su mamá, Claudia Arredondo, así como de sus hermanos, su padrino Rey Andrade y sus entrenadores.

El salto al profesionalismo y su llegada al equipo de Alfredo Caballero

Conforme avanzó su carrera, Cortez continuó su preparación hasta integrarse al Caballero’s Team, dirigido por Alfredo Caballero, entrenador reconocido por trabajar con boxeadores de alto nivel y con sede en Sonora.

Su incorporación al equipo representó una nueva etapa en su desarrollo deportivo, ahora con el objetivo de abrirse camino en el boxeo profesional.

Cortez se convirtió en uno de los prospectos jóvenes de la escuadra y comenzó a construir un historial que lo colocó entre los nombres a seguir dentro del pugilismo sonorense.

El campeonato Fecombox que marcó su carrera

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó el 21 de febrero de 2026, cuando enfrentó a Luis “Sismo” Corona en el Palenque de la Expogan.

El combate tenía un ingrediente especial, pues Corona también llegaba sin conocer la derrota, por lo que la pelea representaba una prueba importante para ambos pugilistas.

Cortez consiguió imponerse por decisión y obtuvo el campeonato de peso ligero de Fecombox, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. Con este resultado sumó uno de los triunfos más significativos de su corta carrera.

El boxeo sonorense despide al ‘Patroncito’

Tras conocerse la noticia, integrantes de la comunidad boxística expresaron sus condolencias a través de redes sociales.

Entre quienes compartieron mensajes estuvieron su entrenador Alfredo Caballero, el promotor Rafael Soto y el campeón mundial Sergio “Yoreme” Mendoza.

También se pronunció Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, que recordó al joven pugilista por su pasión por el deporte y la alegría que transmitía dentro y fuera del ring.

“Siempre te recordaremos por la gran persona que fuiste, por tu pasión por el boxeo y por la alegría que transmitías dentro y fuera del ring”, expresó el club en su mensaje de despedida.