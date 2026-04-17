Fallece Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto brasileño y mundial

Schmidt, quien batallaba desde hace 15 años contra un tumor cerebral, fue internado tras un malestar repentino en su casa. Su familia lo describió como un ejemplo de “determinación, coraje y amor a la vida”.

El baloncesto brasileño y mundial está de luto: este viernes falleció a los 68 años en Sao Paulo el legendario Oscar Schmidt , conocido como “Mano Santa” y considerado uno de los máximos símbolos del deporte en su país.

Con más de 49 mil 737 puntos anotados en su carrera, récord absoluto en la historia del baloncesto, Schmidt participó en cinco Juegos Olímpicos (1980-1996) y dejó huella con gestas memorables, como el oro en los Panamericanos de Indianápolis 1987 ante Estados Unidos y el bronce en el Mundial de Filipinas 1978.

Jugó en clubes brasileños como Palmeiras y Flamengo, además de brillar en Europa con el Juvecaserta italiano y el Forum Valladolid español. En 2013 fue exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos, reconocimiento que lo colocó junto a las grandes leyendas del deporte.

La Confederación Brasileña de Baloncesto lo despidió como un “símbolo eterno”, agradeciendo su legado dentro y fuera de la cancha.