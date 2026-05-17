$!Fallece paratleta y entrenador mazatleco José Trinidad Serrano

MAZATLÁN._ La mañana de este domingo, por lo regular siempre deportiva por la actividad de las ligas, se ha empañado por la sensible noticia del fallecimiento del paratleta y entrenador José Trinidad Serrano García.
Sin lugar a dudas se le extrañará al joven Serrano García por su entrega y carisma dentro de la actividad que llevaba a cabo.
Su padre José Trinidad Serrano Sánchez, promotor deportivo, anunció el deceso de su hijo a a través de redes sociales.
Serrano García fue un destacado paratleta y orgullo de Mazatlán. Reconocido mundialmente en la categoría de paratletismo T36, representó a México en campeonatos mundiales, destacando en pruebas de velocidad y salto de longitud.
Entre sus logros deportivos destacan haber formado parte de la selección mexicana en competencias del World Para Athletics Championship.
Fue competidor recurrente y medallista en eventos nacionales y del Grand Prix de Para Atletismo.
Serrano García falleció la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito en Mazatlán.