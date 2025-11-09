Fallece Paul Tagliabue, ex comisionado de la NFL y arquitecto de su era de prosperidad

Tagliabue asumió el cargo en 1989, sucediendo a Pete Rozelle , y permaneció hasta 2006, cuando fue reemplazado por Roger Goodell . Durante sus 17 temporadas, la liga vivió una etapa de expansión y prosperidad. El valor de las franquicias se multiplicó por 10, más de dos tercios de los equipos estrenaron o construyeron estadios nuevos y se incorporaron cuatro franquicias, pasando de 28 a 32 equipos.

La familia de Paul Tagliabue anunció el fallecimiento del ex comisionado de la NFL este domingo a los 84 años , debido a insuficiencia cariíaca agravada por la enfermedad de Parkinson.

Fue elegido miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 2020 como colaborador. En su discurso destacó que el atractivo de la NFL siempre residía en los jugadores, a quienes consideraba líderes dentro y fuera del deporte.

Su mandato estuvo marcado por decisiones clave en momentos de crisis. Canceló la jornada de la NFL tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, estableciendo un precedente para otras ligas, y garantizó el regreso de los Saints a Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005.

Entre sus logros más recordados está la paz laboral alcanzada junto al sindicato de jugadores liderado por Gene Upshaw, evitando paros durante sus 17 años. Bajo su gestión se introdujeron la agencia libre y el tope salarial, además de contratos televisivos históricos.

Tagliabue confesó que su mayor arrepentimiento fue permitir la salida de los Rams y los Raiders de Los Ángeles en 1994. Tras su retiro, fue designado en 2012 para revisar el caso “Bountygate” de los Saints, anulando las suspensiones a jugadores al considerar que el proceso había sido contaminado por entrenadores y directivos. También presidió la junta de la Universidad de Georgetown entre 2009 y 2015.

Antes de su carrera legal y ejecutiva, Tagliabue fue jugador de baloncesto en Georgetown y abogado de la NFL, donde se desempeñó como representante y cabildero en Washington.

Le sobreviven su esposa Chandler, su hijo Drew y su hija Emily.