Falleció Fernando Blancarte

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, referentes al deporte de nuestros amores... para iniciar, les comentaremos acerca del sentido deceso del arquitecto Fernando Blancarte Pimentel, ex presidente del Club Campestre de Mazatlán y que hace acerca de dos meses fue trasladado a la ciudad de México con un estado de salud deteriorado, como que ya se presentía su deceso.

Por nuestra parte, nuestros mejores deseos porque descanse en paz. Vayan nuestras sinceras condolencias a los familiares del arqui, a sus hijos Amina y Fernando, así como sus nietos a los que adoraba, y demás familiares.

Un abrazo a sus dolientes, una oración por el eterno descanso de su alma.

CADDIES. – Anteayer lunes se efectuó la eliminatoria para dar acceso a los mejores jugadores caddies de El Cid Resorts, con miras a su participación en el Nacional de Caddies “Copa Quirino” que se realizará en los campos del complejo de la familia Berdegué, los días 18, 19 y 20 de agosto con una bolsa a repartir de 210 mil pesos.

Todo se encuentra listo, los ganadores fueron Antonio Estrada y Pedro Rivera ya que se jugaron par de cortesías, en lugar de una como se había hecho costumbre. Ellos presentaron los mejores scores, par de campo, con lo que desplazaron al ganador anterior, Ernesto Cosío, que se quedó como el chinito después de su buen sore de 2 arriba.

Por lo que se refiere al sistema de juego, ya lo hemos comentado que ahora se jugará en una sola categoría, y que las marcas serán las que manden para el desarrollo de la competencia, ya que se dará la ventaja de distancia a los diferentes jugadores, como el caso de los jugadores hasta 54 años, partirán de marcas azules, los de 55 a 64 de marcas blancas y los de 65 en adelante, de marcas amarillas, una buena decisión.

La modalidad será a medal play, es decir, los scores más bajos son los que se llevarán la mejor repartición del pastel de los 210 mil chuchulucos ya mencionados como bolsa.

Pero el reparto será entre los mejores 30 al final de los dos días de clasificación, éstos iniciarán las sesiones, dos por día, mediante escopetazo, y los mejores 30 partirán el jueves desde las 8 de la mañana por horario.

Y al final de las actividades, el reparto se hará en el desarrollo de una comida que ya se ha hecho tradicional, en el área de la alberca, con comida y todo.

Ya se han recibido más de 200 reservaciones de jugadores interesados en participar en la competencia, pero al final de cuentas, se espera la presencia de alrededor de 180, con lo que se registra una buena afluencia y desde luego, una buena derrama en el renglón turístico, ya que los jugadores foráneos acuden con mucha frecuencia, acompañados de sus familiares.

Una buena competencia, desde luego...

NETO FELTON. – Ayer se nos notificó que el 3er. Torneo Neto Felton que se organiza para efectuarse el 5 de septiembre en los links del campo Marina Mazatlán se reporta lleno, con la presencia de 144 jugadores que ya cubrieron sus requisitos de admisión.

Se dio a conocer a través del chat que se organizó para mantener informados a los presuntos jugadores informados sobre las actividades a efectuarse en el desarrollo de los previos, que el evento tiene ya un “sold out”, con los 144 jugadores establecidos como máximo, es decir, 72 parejas listas para la realización de las acciones en un solo día, como parte del festejo que se organiza el Neto Felton.

Como se dice, a la tercera va la vencida y en esta ocasión se cumplió ese dicho, con el lleno con mucha anticipación, incluso algunos jugadores que tardaron en decidirse, no encontraron cupo, ante los acontecimientos y la expectación por un evento con multitud de premios y una atmósfera de cordialidad en la que ya hemos estado presentes y en esta ocasión acudiremos a la justa pero en otro plan, no de jugador, ya que hasta el momento, a menos que suceda algo inesperado, nos quedamos fuera.

Ni mod, pero apoyaremos como lo hemos prometido, sin que haya algún interés, más que mantener informados a nuestros trescientos lectores, ya reconocidos.

Bien pues, a pegarle...

Hole in one. – Vaya nuestra felicitación al Lic. Capaceta que el domingo realizó un hole in one, por ahí nos llegó parte de la celebración, porque andábamos en ese campo cuando se dio el hecho. Suertudo el muchacho, me refiero a mí, pero también un abrazo al distinguid amigo... que se “refifa” pronto...

Hasta aquí, aquí le cortamos, la próxima semana nos encontraremos de nuevo en este espacio, primero diosito, para continuar con más comentarios... cuídese que nada le cuesta, saludos...