México consiguió este domingo las últimas plazas olímpicas en el boxeo con Fátima Herrera en la categoría de 50 kg y Citlalli Ortiz en 75kg.

El 2° Torneo de Clasificación Mundial de Boxeo celebrado en Bangkok, Tailandia, vivió su jornada final de manera intensa donde se entregaron las últimas plazas disponibles de la disciplina a París 2024.

En los cuartos de final, Citlalli Ortiz se enfrentó a la nigeriana Patricia Mbata, una estrella en ascenso del box africano. La mexicana radicada en Baja California tuvo una tarde en ascenso, ya que en el primer asalto soltó pocos golpes y no se fue hacia adelante como es su costumbre; sin embargo, no dejó de lanzar rectos mientras se movía por el ring ante la africana que no dejaba de perseguirla con combinaciones de una mano que poco pudieron conectar ante la buena defensa de la mexicana.