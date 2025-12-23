Felices fiestas de fin de año

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... pero antes de hacer un resumen de las actividades desarrolladas en los diferentes campos de la localidad, queremos hacer una reflexión de los acontecimientos registrados en nuestro entorno, sobre todo en materia de seguridad.

Ya vamos, y el tiempo vuela, para dos años en que nos inmiscuimos sin querer queriendo, en una guerra interna de personas que atentan contra nuestra seguridad, y pese a los esfuerzos que se han desplegado, el cáncer que se originó con la actuación de gobiernos anteriores, no se ha podido eliminar, reducir siquiera. Los hechos en cuanto al origen de ese problema todo mundo los conoce, y aquí surge una interesante pregunta que no es de mi invención, o producto de una mente calenturienta: si conocen los orígenes, ¿por qué no se atacan con inteligencia?

Vaya nuestro llamado para que nuestras autoridades hagan su trabajo, pero un trabajo enfocado a que se regrese nuestra añorada paz, a disfrutar de nuestros paseos y, sobre todo, a que no haya más altercados que ocasionen daños a inocentes, eso es lo primordial.

¿Serán pedradas a la luna? Esperemos que un día de éstos, diosito nos deje en el arbolito de navidad esa paz que todos añoramos, o ¿hay alguien más? Nuestras oraciones porque eso suceda...

Y a lo que te truje....

EL CID. – Tal como lo comentamos en nuestra anterior entrega, preguntamos a los organizadores (Ernesto Cosió), lo resultados del interesante convivio que se efectuó el lunes anterior en las instalaciones de El Cid y que tuvo como principal objetivo recabar fondos para aligerar la carga de gastos que con motivo de los festejos navideños lleva adelante el gremio de caddies.

Fueron en total 47 los jugadores que se presentaron, de ellos 21 caddies y 26 socios e invitados.

Al final de las acciones, de nueve hoyos, no 18 como se había comentado aquí mismo, se procedió a la entrega de los premios a los ganadores y asómbrese usted, los que repitieron color en algunos de ellos fueron socios e invitados principalmente, como que los caddies participantes le cedieron el derecho a los que cooperaron presencialmente.

En cada uno de los hoyos que se asignaron como par tres, hubo premios a las mejores tres aproximaciones, por lo que sumaron 27 premios que se distribuyeron y fueron en efectivo, uno de ellos tuvo la decisión de apoyar con la comida, por lo que se reunió una buena cantidad que se distribuyó equitativamente.

Puros buenos comentarios y el convivio, como siempre en camaradería...

Así pues, los dos torneos que se organizaron en beneficio de navidad de caddies y trabajadores en el caso del Campestre, resultaron un éxito. Muy bien muchachitos, muy bien...

Nuestros mejores deseos de que pasen una festividad en familia, en paz y tranquilidad...

FRIEND’S FEST 2025. – Iniciamos ya la actividad para lograr que los asistentes al Friends Fest 2025 que finalizará en el campo Los Achires de Guamúchil el próximo año, resulte un verdadero acontecimiento y la cimiente para que, de ahí, se parta a un retorno de los Torneos Estatales, que tengan la principal finalidad de conseguir unidad entre los golfistas de Culiacán, Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán.

Hace ya varios ayeres que esa actividad quedó reducida a nada, como que la promoción de hermandad entre los golfistas del estado quedó en el olvido, incluyendo las categorías infantiles que tuvieron un buen evento a nivel estatal, luego regional y culminaba con el Nacional, pero en estos momentos, no hay nada, bueno sí, la presencias de la Gira Gado en Mazatlán, no tengo idea si sigue en Culiacán, pero eso, desapareció lamentablemente en Sinaloa.

Este es un buen punto para resurgir, si así se desea, con el consenso de los golfistas sinaloenses, de un evento en que la camaradería brille, tal como sucedió en el pasado 6 de diciembre en que tuvimos la visita de 10 jugadores de Guamúchil.

Ese es el ambiente que buscamos, que es idea de varios y que vamos a tratar de conseguir.

Mientras tanto, enfocamos baterías para febrero de 2026...

Así sea---

Y hasta aquí, le paramos para seguir con nuestras actividades decembrinas y disfrutar en lo que sea posible, de paz, alegría y tranquilidad con mucha salud para nuestros lectores, y los que no lo son también... Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad... alguien lo dijo, aquí sólo se citó... Abrazo fuerte con nuestros mejores deseos... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...