“Me siento bien, me siento más fuerte que la temporada pasada, y sí, me hubiera gustado regresar a la pista un tiempo antes, pero siento que regresamos en el momento exacto, cuando debimos haber regresado”, indicó la ganadora de medalla de bronce en lo pasados Nacionales Conade 2023, en los 4X400 Sub 20 Femenil, junto a Paola Quevedo, Jaqueline Acosta y Mireya Reyes.

Y es que, a finales de este mes, se realizará la fase Zonal de Atletismo, donde buscará su boleto a la etapa estatal.

“Me siento bien preparada, segura de mí misma, y sé que lo puedo lograr, estoy trabajando duro y confío mucho en que esta temporada puedo conseguir”.

Adelantó que, primeramente, buscará avanzar a la fase estatal, posteriormente al Macroregional y posteriormente a los Nacionales Conade 2024, donde buscará, además de la medalla de un color más arriba en los relevos 4X400, también obtener una presea en sus pruebas de 200 metros y 400 metros.

“Este año quiero ascender color (en los relevos), y estoy buscando medalla en mi prueba individual (200 metros y 400 metros), entrené muchísimo para poder lograrlo”, expresó la atleta.