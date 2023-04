“La experiencia de competencias anteriores me sirvió para el logro de este fin de semana, si bien, en otras ocasiones me he sentido en buenas condiciones, en buen rendimiento, pero no concretaba la medalla, pero fue la suma de muchas cosas en que en esta ocasión, pudiera subir al podio”, comentó la ciclista sinaloense.

“Estamos siempre en la pelea, pero mi especialidad (velocidad) es así, cuestiones de segundos, una buena o mala decisión durante la carrera te pueden dar el gane o no pasar a la siguiente ronda. Y estoy muy feliz por todo este rendimiento de este fin de semana, estoy trabajando fuerte y poniendo mucho empeño y mucha atención en las cosas que pueda mejorar para mis siguientes competencias”.

Luz Daniela mencionó que, este lunes, iniciará los entrenamientos rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo, a celebrarse del 3 al 13 de agosto en Glasgow, Escocia.