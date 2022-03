MAZATLÁN._ El tenista Fernando Murguía debutó con victoria en el primer día de competencia al derrotar 8-3 a Carlos Galindo, en la modalidad de Singles C, dentro de la apertura del Primer Torneo de Tenis Grand Slam Garley , en las canchas del parque lineal Kilómetro Cero.

La justa del deporte blanco abarcará las categorías Abierta varonil, femenil Singles, AB Dobles Abierta, Singles C varonil, Singles D varonil, Dobles femenil A-B, Dobles C varonil, Dobles D varonil, Campesina C-D femenil, Dobles A femenil y C varonil mixtos.

Además de Singles D femenil, Singles Novatos y Novatas, 6 años y menores mixto, 7 y 8 años varonil y femenil, 9 y 10 varonil y femenil, así como Infantil 12 años y menores Singles Mixto y Juvenil 16 años y menores Singles mixto.