Este viernes, no se presentó el invitado especial, el hole in one, por lo que los 220 mil pesos para entregarse al o los hacedores del máximo tiro fortuito, esperarán sábado o domingo para definir ese premio que, en las anteriores ediciones, ha estado muy socorrido.

En otros resultados parciales, en la categoría AA, otro mazatleco, Fernando Carrillo, disparó para un total de 78, por 79 de Roberto Ballesteros, así como de José Luis Gabaldón. Con 81 les sigue otro mazatleco, Sergio Pelayo.