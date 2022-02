Flores, quien es afroamericano, fue despedido el mes pasado por Miami luego de llevar a los Dolphins a un récord de 24-25 en tres temporadas. Tuvieron marca de 9-8 en su segunda temporada consecutiva ganadora, pero no lograron llegar a los playoffs durante su mandato.

En una entrevista con CBS Mornings el miércoles, el ex entrenador de los Miami Dolphins , Brian Flores , habló públicamente por primera vez desde que demandó a la NFL y a tres de sus equipos alegando un patrón de prácticas racistas de contratación por parte de la liga y otras formas de discriminación racial.

“Este juego cambió mi vida”, explicó Flores. “Atacar la integridad del juego, eso es lo que sentí que estaba sucediendo en ese caso, y no lo toleraría”.

Flores dijo el miércoles que su decisión de no aceptar el plan de Ross afectó su posición dentro de la organización y “en última instancia, fue la razón por la que me despidieron”.

Flores también alega que los New York Giants se involucraron en un proceso de “entrevista falsa” con él en enero para su vacante de entrenador en jefe. La demanda alega que el entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Belichick, “reveló por error” a Flores en un intercambio de mensajes de texto el 24 de enero, tres días antes de que Flores fuera entrevistado con los Giants, que la organización tenía la intención de contratar al coordinador ofensivo de los Bills, Brian Daboll, que es blanco. Los Giants anunciaron oficialmente la contratación de Daboll dos días después de entrevistar a Flores.

“Fue una variedad de emociones. Humillación, incredulidad, ira”, dijo Flores el miércoles sobre su reacción a los mensajes de texto de Belichick que indicaban que los Gigantes estaban listos para contratar a Daboll. “He trabajado muy duro para llegar a donde estoy en el fútbol, para convertirme en entrenador en jefe, durante 18 años en la liga. Para continuar con lo que iba a ser o lo que se sentía o lo que era una entrevista falsa, estaba herido .”

Flores agregó que siguió con el proceso de la entrevista a pesar de que sabía que no conseguiría el puesto de entrenador en jefe de los Giants.

“Creo que todavía hay esperanza. Tal vez llámelo la audacia de la esperanza”, dijo Flores. “Tengo la creencia de que hay bondad en las personas. Simplemente lo creo”.

El abogado de Flores, Douglas H. Wigdor, dijo que decidieron presentar una demanda antes de la entrevista con los Giants.

“Sabíamos que no conseguiría ese trabajo”, dijo Wigdor el miércoles. “El día anterior a la entrevista de los Giants, nos comunicamos con usted, con CBS, para comenzar a hablar sobre hacer esta entrevista porque sabíamos que no obtendría el trabajo, sabíamos que era una trampa, sabíamos que sólo estaban tratando de cumplir con la Regla Rooney. Empezamos a redactar la denuncia, y aquí estamos”.

Los Giants dijeron en un comunicado el martes que están “complacidos y confiados con el proceso que resultó en la contratación de Brian Daboll” y que Flores “estuvo en la conversación para ser nuestro entrenador en jefe hasta el último momento”.

Además de los Dolphins y los Giants, la demanda de Flores alega que experimentó otra “entrevista falsa” en 2019 con los Broncos. La demanda alega que Denver entrevistó a Flores sólo para cumplir con la Regla Rooney y que el entonces gerente general de los Broncos, John Elway, el director ejecutivo Joe Ellis y otros llegaron una hora tarde a la entrevista y parecían “despeinados” y “era obvio que habían estado ] bebiendo mucho la noche anterior”.

“He tenido nueve entrevistas con clubes de la NFL. Ha habido una entrevista en la que alguien llegó tarde, y no fui yo quien llegó tarde, fueron los entrevistadores los que llegaron tarde. Eso fue con los Broncos”, dijo Flores el miércoles en ESPN. Levántate _ “Creo que hubo una razón por la que llegaron tarde. Creo que habían salido la noche anterior, creo que esa es la razón”.

Flores agregó: “Cuando te sientas en una mesa con cinco personas que te están entrevistando, puedes saber quién está haciendo preguntas, quién está interesado en la entrevista y quién no está necesariamente en el estado correcto, diría yo, en ese momento. Pero incluso entonces, obviamente, di lo mejor de mí y mostré por qué era un buen candidato para ese trabajo, siempre lo haré, pero ciertamente no sentí que me tomaran en serio y que solo estaba allí como una regla de Rooney. .”

Denver dijo en un comunicado el martes que las acusaciones de Flores son “descaradamente falsas” y que su “proceso fue minucioso y justo para determinar el candidato más calificado para nuestro puesto de entrenador en jefe”.

Flores presentó la demanda colectiva contra la liga y varios equipos mientras aún estaba siendo considerado para puestos de entrenador en jefe en Nueva Orleans y Houston. El informante de NFL Network, Ian Rapoport, informó esta semana que Flores estaba programado para una entrevista para la vacante de los Saints el martes. Los Texans completaron una entrevista en persona con Flores el lunes, informó Tom Pelissero de NFL Network.

Flores reiteró que, a pesar de la demanda, todavía desea entrenar en la NFL.

“Les informé a los dos equipos que nos íbamos a presentar”, dijo Flores el miércoles. “Mira, me encanta entrenar. Tengo talento para entrenar. Lo sé. Y las relaciones que he construido con jugadores, entrenadores, personal de apoyo, tengo talento para entrenar y amo entrenar y quiero entrenar”.

“Pero esto es más grande que entrenar. Esto es mucho más grande que entrenar”.

La NFL emitió un comunicado el martes, afirmando que se defenderá de los reclamos en la demanda de Flores.

“La NFL y nuestros clubes están profundamente comprometidos a garantizar prácticas de empleo equitativas y continúan avanzando para brindar oportunidades equitativas en todas nuestras organizaciones”, se lee en el comunicado. “La diversidad es fundamental en todo lo que hacemos, y hay pocos temas en los que nuestros clubes y nuestro equipo de liderazgo interno dedican más tiempo. Nos defenderemos de estas afirmaciones, que carecen de mérito”.

En 2020, la NFL modificó la Regla Rooney para estipular que los equipos deben entrevistar al menos a dos candidatos de minorías no asociados con su propio equipo para una vacante de entrenador en jefe. Además, se debe entrevistar a un candidato de la minoría para puestos de coordinador, así como puestos de alto rango en la oficina principal, incluido el puesto de gerente general.

(Con información de NFL)