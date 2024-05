MÉXICO._ El boxeador retirado Floyd Mayweather, campeón mundial en cinco divisiones distintas, realizará una pelea de exhibición en Ciudad de México el 24 de agosto próximo con un rival por confirmar, anunciaron este miércoles los organizadores del combate.

“Va a llegar en buen estado físico y dará una pelea de valor. Será una pelea que solo podrán ver una vez en México, con competitividad”, explicó Fernando Beltrán, uno de los promotores del combate, en la rueda de prensa en la que se presentó la pelea.

En un inicio, se especuló que el mexicoamericano Víctor Ortiz, también ex boxeador y antiguo rival de Mayweather, sería el rival e incluso las personas de relaciones públicas que llevan la pelea lo dieron como una realidad, pero al final los organizadores aseguraron que solo fueron “rumores de las redes sociales”.

Aunque la presencia de Mayweather estaba prevista en la conferencia, el ex pugilista estadounidense no se presentó por razones que no fueron aclaradas por los encargados de prensa del evento.

Mayweather se retiró en 2017 luego de vencer a la estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor, al que le ganó por nocaut técnico para finalizar su carrera con un récord invicto de 50 victorias, 27 antes de tiempo.

Desde que dejó el profesionalismo lleva a cabo peleas de exhibición, la última el año pasado ante John Gotti III, en Florida.

El estadounidense es considerado uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos y su combate en agosto marcará su primera pelea en México.

La velada se realizará en la Arena CDMX, que es sede regular de los partidos de temporada regular de la NBA y funciones de la UFC.

La pelea de Mayweather se espera que sea la principal de una cartelera que incluirá peleas profesionales.

Mayweather tiene programada este jueves una clase masiva de boxeo en el Zócalo, la plaza pública más grande de Ciudad de México.