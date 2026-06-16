Floyd Mayweather enfrenta cargos por delitos graves

El boxeador Floyd Mayweather enfrenta dos cargos por delitos graves que alegan robo e “intención de defraudar” mediante la emisión de un cheque sin fondos para comprar un reloj de 200 mil dólares en Las Vegas, según los registros judiciales de Nevada; este es el episodio más reciente en su larga lista de problemas legales.

Mayweather no estuvo presente en la audiencia judicial celebrada el lunes en el condado de Clark; en su lugar, fue representado por su abogado. Los cargos formales contra Mayweather son “robo por un valor igual o superior a 100 mil dólares” y “emisión o entrega de un cheque con intención de defraudar por un valor igual o superior a 1,200 dólares”.

La fiscalía del condado de Clark presentó una denuncia penal inicial el 27 de abril, según registros judiciales obtenidos por ESPN, publicó el portal, seguida tres días después por una orden judicial que exigía a Mayweather comparecer ante un juez. La comparecencia de su abogado el lunes aparentemente dio cumplimiento a dicha orden.

La denuncia alega que Mayweather emitió un cheque por 200.000 dólares desde una cuenta del banco Wells Fargo a nombre de Gold and Beyond -una boutique de reventa de artículos de lujo en Las Vegas- el 31 de diciembre de 2024. Se sostiene que Mayweather emitió el cheque cuando “carecía de fondos, bienes o crédito suficientes” en la cuenta para cubrir el importe total.

El cargo de robo sostiene que Mayweather emitió el cheque “a cambio de obtener bienes o servicios” sabiendo “que el cheque no sería pagado al ser presentado”. La denuncia alega que Mayweather actuó “de manera consciente, delictiva y sin autorización legal”.

De ser hallado culpable del cargo de fraude, Mayweather podría enfrentar una pena de uno a cuatro años de prisión y una multa de hasta 5 mil dólares, además de los costos de restitución, según la legislación del estado de Nevada. El delito grave de robo conlleva penas de prisión de uno a 20 años y multas de hasta 15 mil dólares.

Ni el abogado de Mayweather ni la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Demandantes en casos civiles separados en al menos cuatro estados alegan que Mayweather les adeuda dinero.

Está previsto que Mayweather se enfrente al kickboxer Mike Zambidis en un combate de exhibición el 27 de junio en Atenas, Grecia. Una fuente cercana a Mayweather declaró a ESPN el martes que el boxeador aún conserva su pasaporte y que se espera que viaje a Grecia más adelante esta semana. Según la fuente, en un momento dado existió la amenaza de que se le revocara el pasaporte debido a un embargo del IRS (la agencia tributaria estadounidense); sin embargo, los abogados fiscales de Mayweather han estado colaborando con la agencia federal, por lo que podrá viajar a Grecia para el combate y regresar posteriormente.

Asimismo, Mayweather tiene programada una revancha de boxeo profesional contra Manny Pacquiao para finales de este año.