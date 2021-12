Y es que el ex pugilista estadounidense no se midió y sugirió que el boxeador mexicano recurre al dopaje para rendir arriba del ring.

El ex campeón del mundo Floyd Mayweather lanzó fuertes acusaciones contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez , con quien parece que no tener una buena relación después de aquella batalla en 2013, en la que el tapatío sufrió su única derrota.

“Canelo es un gran peleador, pero personalmente creo que está evitando a Benavidez. Es lo que pienso. Soy libre de decir lo que sea. Subirá de peso contra un chico que ha ido a boxear al Mayweather Boxing Gym y no hemos visto lo mejor de él. Benavidez podría ganarle al mismo tipo en las 168 libras, así que Canelo realmente está haciendo nada, como ya dije”, tiró.

“De lo que no hablamos es de Canelo, Canelo, Canelo. ¡Esteroides, esteroides, esteroides! No se habla de eso y no conocemos a todos los boxeadores a los que venció, y podría no haber estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, deslizó el estadounidense, picante, atizando aún más en contra del mexicano.

Hace poco tiempo, Floyd Mayweather, ex campeón invicto de las categorías Superpluma, Ligero, Superligero, Welter y Superwelter, en el marco de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Ciudad de México, había dicho a Boxing Bob que “no se puede hablar del mejor libra por libra cuando hay muchos peleadores afuera”.

Hace una semana, en cambio, sí eligió al que para él es el mejor libra por libra de la actualidad. “El mejor es Terence Crawford. Es un diamante en bruto, talento puro. Un peleador increíble, un hijo de puta. Me recuerda a un joven Floyd Mayweather porque puede pelear hasta el final de cada pelea”, expresó Money sobre su compatriota en diálogo con FightHype.