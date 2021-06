Los ingredientes están listos para la esperada pelea del ex campeón mundial Floyd Mayweather contra el youtuber Logan Paul.

Ambos contendientes detuvieron la báscula por debajo del peso límite pactado para pelear: Mayweather marcó 155 libras, mientras Paul subió con 189.5 libras.

Los peleadores acordaron que Mayweather no podía llegar más pesado de 160 libras y mientras Paul no debía exceder las 190.

El combate de exhibición a ocho rounds de tres minutos cada uno se realizará este domingo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

No habrá jueces presentes y no se anunciará un ganador al final del combate, aunque el réferi puede detener la pelea en cualquier momento y no está prohibido el nocaut.

Por su parte, el ex jugador de la NFL, Chad ‘OchoCinco’ Johnson, pesó 179.5 libras para su pelea frente a Brian Maxwell, quien marcó 183.5 libras.

(Con información de ESPN)