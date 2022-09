$!Francisco Acosta, de Venados Basketball, Novato del Año del Cibacopa

“Es muy importante que se apoye el deporte local y motiva mucho a los muchachos, si no estuviera Venados no se pensaría en el basquet, es motivación y esperanza de llegar a profesional, se plantean metas de que si no estuviera el equipo ellos no pensaran en eso, y el tema de la delincuencia, los jóvenes estuvieran en la vagancia.

“Me da gusto saber que muchos jóvenes me tomen en cuenta como motivación para seguir jugando, entrenando preparándose, espero que vengan varios más, estoy muy orgulloso de conseguir esta distinción”, agregó.

Nico García, quien forma parte del conjunto mazatleco, se llevó la distinción en la temporada 2016.

Por lo pronto Francisco Acosta se dedicará a dividir su tiempo entre el estudio y seguir preparándose para estar en el Cibacopa 2023, así como en torneos alternos.