MÉXICO._ Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NFL está listo para dar el salto a otra disciplina: Frank Gore, uno de los corredores más prolíficos de la liga quiere debutar en el boxeo profesional.

“He estado entrenando, siempre he amado boxear, así que eso es lo que he estado haciendo. Vamos a intentar que ocurra una pelea, si lo hacemos, me verán en el ring”, dijo para el portal de la NFL.

Con 16 mil yardas terrestres y 99 touchdowns a lo largo de 15 años de trayectoria con equipos como San Francisco 49ers, Indianapolis Colts, Buffalo Bills, Miami Dolphins y Nueva York Jets, el egresado de la Universidad de Miami reiteró que su nueva pasión es el boxeo.

“Me enamoré de lo duro que es (el boxeo). Pensaba, ‘No podría pelear’. Pero siempre me gustan los retos, así que seguí haciéndolo y haciéndolo y me vi mejorando cada vez más. Ya verán cuando entre al ring”, sentenció.

Frank Gore podría seguir los pasos del retirado Chad Ochocinco, quien probó fortuna en el box, pero fue noqueado en su primer combate ante Brian Maxwell.