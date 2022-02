“Si la Liga de México no me hubiera dado una oportunidad, hoy no estaría aquí. Fue mi manera de decirle gracias a la gente que me ayudó y mostrar mis raíces en uno de los eventos deportivos más importantes”.

Luego de sus cuatro años en la Universidad de Marquette, Toscano tuvo sus primeros pasos como profesional en la LNBP, representando a Soles de Mexicali y posteriormente a Fuerza Regia.