El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez emitió un comunicado sobre su postura de los festejos que tuvo luego tras ganar el pasado domingo en el Gran Premio de Mónaco y admitió la culpa sobre el estado en el que se le vio a través de redes sociales.

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto.