$!Fue una temporada larga, complicada, un arranque que no esperábamos: Paúl Luque

MAZATLÁN._ Venados de Mazatlán Basketball puso fin a una temporada difícil que concluyó con la no calificación a playoffs del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa). Mazatlán terminó con marca general de 9 ganados y 31 perdidos producto de una primera vuelta de 5-15 y la segunda mitad que recién finalizó con récord de 4-16.

Paúl Luque Wiley, presidente de Venados Basketball, habla de lo sucedido en la temporada 2026 de Cibacopa. “Fue una temporada larga, complicada, un arranque que no lo esperábamos así. Siempre trabajas al máximo para tener un buen resultado y la intención fue siempre de buscar la fórmula ganadora que necesitábamos. “Creo que dimos juegos espectaculares, la afición siempre estuvo aquí con nosotros, porque todos los juegos tuvieron una intensidad, tuvieron una parte de espectáculo, una parte de entretenimiento y que a la gente le gustó desde el día de la inauguración”. Luque Wiley señaló que el resultado se puede ver fríamente de que ganas o pierdes, aunque lo que se vivió en el Lobo Dome o en las giras fue una parte de competencia muy intensa.