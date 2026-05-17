$!Fue una temporada larga, complicada, un arranque que no esperábamos: Paúl Luque

MAZATLÁN._ Venados de Mazatlán Basketball puso fin a una temporada difícil que concluyó con la no calificación a playoffs del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).
Mazatlán terminó con marca general de 9 ganados y 31 perdidos producto de una primera vuelta de 5-15 y la segunda mitad que recién finalizó con récord de 4-16.
Paúl Luque Wiley, presidente de Venados Basketball, habla de lo sucedido en la temporada 2026 de Cibacopa.
“Fue una temporada larga, complicada, un arranque que no lo esperábamos así. Siempre trabajas al máximo para tener un buen resultado y la intención fue siempre de buscar la fórmula ganadora que necesitábamos.
“Creo que dimos juegos espectaculares, la afición siempre estuvo aquí con nosotros, porque todos los juegos tuvieron una intensidad, tuvieron una parte de espectáculo, una parte de entretenimiento y que a la gente le gustó desde el día de la inauguración”.
Luque Wiley señaló que el resultado se puede ver fríamente de que ganas o pierdes, aunque lo que se vivió en el Lobo Dome o en las giras fue una parte de competencia muy intensa.
“Tuvimos importantes con Astros (Jalisco), con Rayos (Hermosillo), triunfos importantes con Los Mochis (Pioneros), con Guasave (Frayles) que eran equipos muy bien posicionados”.
El directivo sí se cuestiona varias cosas luego del resultado final.
“Hoy en este día sí te cuestionas varias cosas de ciertos juegos que debimos haber obtenido y haber seguido luchando cuando este Cibacopa es muy competido, y con unas pequeñas ventajas se está viendo quién clasifica y quién no.
“Así es esto, hay que buscar de nuevo esa fórmula, replantear las cosas, construir de nuevo esa identidad ganadora que siempre ha sido característico y que en estas dos temporadas no hemos dejado de luchar y de pelear, pero no se nos da la victoria”.
Explicó que la liga ha crecido mucho, es un circuito que económicamente es muy fuerte y que es algo que se tiene que revisar para ver qué tanto beneficia o afecta a todo en conjunto de la liga.
Destacó la identidad que se tuvo con jugadores como Dakota Quinn, Taylor Johnson y por supuesto con Jeff Ledbetter, quien parte de su regreso fue para darle gusto a la afición y diera espectáculo.
“(Devonte) Bandoot es un prodigio, muy talentoso, el mismo (Antonhy) Nelson, Khydarius (Smith) y que llegaron al final; sin embargo, nunca dejaron de luchar, porque no es fácil luchar por algo sin que haya algo más”.
Reconoció que sobre el final, con los jugadores que se incorporaron y el nuevo coach, encontraron la dinámica que estaban buscando y tal vez si se hubiera dado en un principio, el resultado hubiera sido distinto.