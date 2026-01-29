Función del tendón

Lea esto, las lesiones tendinosas son lesiones típicas y frecuentes en los deportes, ya que durante la actividad física se focalizan grandes fuerzas y tensiones en la porción tendinosa de la unidad músculo tendinosa, aumentando el riesgo de lesión, sobre todo del tejido tendinoso.

Amigo lector de Noroeste, nuestro cuerpo merece respeto, tanto de usted (principalmente), pero también de las personas que nos rodean. Esto del respeto le ayudará al individuo que ya en su edad adulta tenga la factibilidad de una mejor calidad de vida, cuando una persona (a veces los padres son los culpables), en su etapa inicial sus progenitores descuidan su alimentación (ejemplo la falta de leche materna), y de darle alimentación natural, se inicia con alimentación industrializada, ya empezamos mal, si no se le deja a la exposición natural (al medio ambiente), este no iniciará con el desarrollo de anticuerpos a esas exposiciones, lo que hace que el día de mañana sea propenso a cualquier infección o alergia a los diversos alérgenos.

También la ingesta de agua debe ser agua natural, lo que hace que la hidratación sea suficiente, esto no quiere decir que el resto de los líquidos no contribuyan a la hidratación, pero si esta es lo más natural posible es mejor. Solo recordemos que el ser humano es como la tierra, dos terceras partes es agua.

Bien, el tendón no escapa a esta fisiología donde el 68% es agua, 30% de colágeno y un 2% de elastina, esto es básico conservarlo ya que con esto se previenen alteraciones del mismo. Lea esto, las lesiones tendinosas son lesiones típicas y frecuentes en los deportes, ya que durante la actividad física se focalizan grandes fuerzas y tensiones en la porción tendinosa de la unidad músculo tendinosa, aumentando el riesgo de lesión, sobre todo del tejido tendinoso.

Se han medido fuerzas de hasta 4000 Newton en el tendón de Aquiles durante saltos repetidos en el suelo. Este tipo de lesiones se presenta más en el hombre, en algunos estudios se reporta una relación de 7 a 1, en otros de 4 a 1, pero en la actualidad esta relación entre hombres y mujeres, se va acortando, ya que la mujer en las últimas décadas sus actividades físicas y deportivas han ido en aumento.

Epidemiología en las lesiones del tendón. Las lesiones del tendón son de origen multifactorial, por ejemplo, la causa de lesiones por sobreuso en el tendón de Aquiles tiene muchos factores, entre los que están los entrenamientos incorrectos, estos según estudios son entre un 60% y 70% de las lesiones de los corredores. Los errores más frecuentemente asociados a peritendinitis aquilea, así como a otras lesiones por sobreuso, son el aumento rápido de la distancia, aumento del entrenamiento intermitente y correr en cuesta o en caminos resbaladizos. En un estudio realizado, donde la mayoría eran corredores se obtuvo el siguiente resultado: dos tercios de las lesiones del tendón de Aquiles fueron paratendinitis, y el 20% fueros molestias en la inserción del tendón.

El tendón es una parte integrante de una unidad músculo tendinosa, conecta el músculo al hueso y su acción consiste en transferir las fuerzas de contracción desde el músculo al hueso para que este pueda actuar sobre una articulación. Está sujeto a grandes fuerzas de tensión, pero es muy fuerte y capaz de deformarse y volver a su estado original, estos de no solicitarse de manera exagerada (no más de un 2% a 4%), su integridad y fisiología estará “asegurada”.

Por qué cuidar al tendón, este es parte fundamental en el movimiento, pero se debe cuidar su fisiología (68% agua, 30% de colágeno y 2% de elastina), el colágeno es responsable de la resistencia a las fuerzas de tensión aplicadas al tendón. En los tendones en que la fuerza se aplica en todas las direcciones, los haces de la fibras están entrecruzados sin una orientación regular y los tejidos están dispuestos en forma irregular. La elastina contribuye a la flexibilidad del tendón.

Automedicación. El medicarse por usted mismo o por individuos que no sean médicos tiene consecuencia en el tendón, principalmente los corticoides y algunos antibióticos, los corticoides son catabolizantes, inhibiendo la producción de colágeno nuevo, que su medicación sea porque la necesita.