CULIACÁN._ Los galardonados Premio Municipal del Deporte Culiacán 2022, en las categorías de Deportista y Entrenador Convencional, Deportistas y Entrenador Paralímpico, así como Deportista Mayor de 40 años, expresaron su orgullo y agradecimiento por haber sido electos a este galardón que se logra por sus altos resultados en el ámbito deportivo nacional e internacional, representando al Municipio de Culiacán.

El entrenador paralímpico de paratletismo, José Luis Sánchez, expresó que “es un honor para mí recibir el Premio Municipal del Deporte en la categoría de entrenador de atletas discapacitados, donde los principales atletas por los que fui representado en este evento, son Jorge Benjamín González Sauceda y María de Jesús Ibarra Hernández. Ellos, son dos atletas son de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales.

“Repito, es un honor recibir este reconocimiento. Ya en años anteriores había competido para este evento y no había obtenido el premio. Realmente el trabajo que hace el Instituto Municipal del Deporte en este sentido es muy loable y el Jurado que analizó las propuestas fue muy profesional. Estoy agradecido con la dirección de Deportes de este Municipio y con el Gobierno de Culiacán”.

El ganador del PMD Culiacán 2022 en la categoría de Atleta Mayor de 40 años, profesor, José de Jesús Ortega Obregón, resalta que “fue una emoción tremenda cuando me dijeron que fui el ganador del Premio Municipal del Deporte. Que la verdad, apenas sintiéndolo se puede explicar. Esto es gracias a mi familia principalmente que son mi motor porque son con quienes me desahogo, me apoyo y quienes me alimentan, Mis hijos son todo. Anita, Jesús y Pacorín. Mi esposa Alma. Todos. Gracias a Dios que me dan su fortaleza.

“A las autoridades muchas gracias por llevar a cabo este tipo de eventos para nosotros los atletas que ya tenemos 60 años. Muchas gracias”.

En la categoría de Deportista Paralímpico de la disciplina de parataekwondo, Juan Diego García, se llevó los máximos honores del PMD 2022 del cual resalta que “el ser reconocido Premio Municipal del Deporte, es muy bonito, es algo que agradezco bastante. A todas esas personas que han puesto su granito de arena para poder ser reconocido aquí en el Municipio.

“Este reconocimiento va dedicado a mi familia, a mis entrenadores, que sabemos que somos un equipo y que en conjunto se dan los resultados y que gracias a ellos nos hacen acreedores de este premio. Y pues muy agradecidos a las autoridades que están poniendo de su parte por impulsar el deporte culiacanense”.

El ganador del PDM Culiacán 2022, en la categoría de Entrenador Convencional, fue para el cubano-mexicano, Jorge Huie Molinet, quien resaltó que “para mí significa un gran compromiso con el Municipio que me vio llegar hace 30 años y sobre todo darle mi agradecimiento al Alcalde y al director de deportes, porque en realidad el culiacanense, el culichi como decimos todos merece, esto y mucho más. Que uno de en lo que le gusta dar su esfuerzo y su compromiso.