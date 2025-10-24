Giannis arruina el debut de Ingram en Toronto y los Bucks siguen invictos

El dos veces MVP anotó 31 puntos y capturó 20 rebotes, guiando a los Milwaukee Bucks a una victoria por 122-116 sobre los Toronto Raptors , arruinando el esperado debut en casa de Brandon Ingram , quien sumó 29 puntos.

TORONTO._ En una noche de emociones cruzadas en el Scotiabank Arena, Giannis Antetokounmpo volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más dominantes de la NBA .

A pesar de jugar con un esguince en el dedo del pie izquierdo, Giannis fue imparable. Cole Anthony aportó 23 puntos desde la banca y el ex Raptor Gary Trent Jr. añadió 20, en una noche donde los Bucks (2-0) lograron su cuarta victoria consecutiva sobre Toronto.

Los Raptors (1-1) tuvieron momentos de ventaja, especialmente al descanso, cuando ganaban 54-52 tras remontar un primer cuarto desfavorable (27-19). El partido fue de ida y vuelta, con 19 cambios de liderazgo y 14 empates, hasta que un triple de Trent con 3:16 por jugar inclinó la balanza para Milwaukee.

Scottie Barnes anotó 17 puntos y tuvo la difícil tarea de marcar a Antetokounmpo. RJ Barrett sumó 20 y Immanuel Quickley 19, en un esfuerzo colectivo que no alcanzó para frenar a los visitantes.

El debut de Ingram fue especial: tras perderse 56 partidos por lesión, el base fue recibido con entusiasmo y llegó al estadio junto a sus compañeros vistiendo camisetas de los Azulejos de Toronto, en honor al primer juego de la Serie Mundial que se proyectó en pantalla gigante tras el partido.

Por su parte, el entrenador de los Bucks, Doc Rivers, confesó su apoyo a los Dodgers de Los Ángeles, citando su amistad con el mánager Dave Roberts: “Ahora que los Cerveceros ya no están, puedo ser sincero”, dijo.

Kyle Kuzma salió lesionado en el tercer cuarto por un problema en el tobillo.